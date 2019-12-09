Правительство Гончарука быстро теряет поддержку

Украинцы много сравнивают первые месяцы президентства Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Любые преимущества Порошенко сторонники Зеленского объясняют тем, что тогда была горячая фаза войны. Совсем другие надежды на верховного главнокомандующего.

Но, кроме безопасности, есть другая базовая потребность людей – поесть. Отвечает за это Кабинет министров. Верховная Рада за первые три месяца премьерства Алексея Гончарука поддержала 14 процентов правительственных законопроектов. Из 63 поданных законами стали девять. Показатель успешности Кабмина Арсения Яценюка за этот же период был 26 процентов. Из 65 законопроектов Рада приняла 17. Такие данные Комитета избирателей Украины.

Правительство Гончарука теряет поддержку скорее, чем это было с правительством Яценюка. С сентября по ноябрь негативное отношение к премьеру возросло – с 9 до 25 процентов. Показатель одобрения действий Кабмина за последние полтора месяца скатился с 51 до 37 процентов. Количество тех, кто не поддерживал деятельность Яценюка с декабря 2014-го по март 2015 года, увеличилось с 45 процентов до 57. Поддержка его действий снизилась с 44 до 36 процентов, по данным Центра Разумкова. Учтите, что еще не было зимы и Гончарук получил страну совсем в другом состоянии.

Электорат Владимира Зеленского сильно социально ориентирован. Поэтому падение поддержки правительства – тревожный звонок. Особенно на фоне возможных будущих уступок Кремлю. "Пища" для какой-то части избирателей компенсировала бы капитуляцию. Но с этим серьезные проблемы.