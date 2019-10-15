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среда, 16 октября 2019 06:35

Позволим президенту "договориться посередине"

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Выиграть все битвы и проиграть войну - типично украинский рекорд. Наша пехота с ХVI века - сильнейшая в мире. Эффективная и в наступлении, и в обороне. Об нашу пехоту ломали зубы все - от янычар до немецких танков. Но большинство побед она делала для Москвы или Варшавы. Поэтому в европейской памяти остаются польский король Ян III Собеский, российский царь Александр I, Сталин с Жуковым, а не те ребята, которые остановили турок под Хотином или Веной. Или французов под Бородино, или немцев на Восточном фронте.

Украинские военные - самые эффективные заробитчане. В ХVII веке успешно нанимались в разные армии. Но с восстания под руководством Кшиштофа Косинского (в 1591-1593 годах казачество выступило против шляхты и Речи Посполитой. - ГПУ) украинцы во всех войнах активно убивали друг друга. Этот вывих безгосударственного народа сказывается до сих пор. Нынешняя война - первая, где украинцы не воюют с украинцами. Хотя против нас много людей с украинскими корнями - это не украинцы, а малороссы с российским сознанием.

Украинская повстанческая армия, не имевшая государства, показала, как долго можно воевать против сильнейшей армии мира. Вся беда той войны, что украинцы эффективно воевали друг против друга. Это была последняя такая война.

Украинцы проигрывали войны исключительно во времена, когда подвергались гипнозу массового популизма или пацифизма.

Так было при гетмане Иване Брюховецком, когда голыми руками нас взяла Москва. За это мы поплатились Руиной (период второй половины XVII в., после смерти Богдана Хмельницкого произошел упадок всех достижений вследствие восстания 1648 года. - ГПУ). Так в освободительной борьбе 1917-1921 годов, когда под Круты вышли гимназисты, а ветераны мировой войны были убаюканы московским пацифизмом. А потом 70 лет ужаса коммунистов.

Украинцы разваливали империи. Золотую Орду выбило украинско-литовское войско. Мощь Речи Посполитой подорвали ветераны Богдана Хмельницкого. Российскую империю убило отсутствие в армии украинских сержантов.

Мы должны научиться уважать собственную историю. Но сильная духом армия - еще не все. Она должна воевать за себя, а не за соседние империи. Главный враг украинства - популизм в любых проявлениях. И пацифизм. Особенно страшен у главнокомандующих.

Верю, как нация мы повзрослели. Позволим президенту, как он хотел - "договориться посередине" с Россией. Просто своими акциями протеста научим его, что "посередине" - это подписать мир с супостатом на фронте где-то между Ленинградом и Москвой.

Автор: Виктор БОБИРЕНКО, политолог
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