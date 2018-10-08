Повышение пенсий - мыльный пузырь к выборам

Премьер-министр Владимир Гройсман анонсировал перерасчет пенсий с 1 марта 2019 года.

Хорошо, что их будут повышать ежегодно, а не только перед выборами, как раньше. К сожалению, сейчас выигрывают только те, кто имеет большие выплаты - от 4 тыс. грн. А таких мало. Чтобы получать подобные пенсии, надо было иметь официальное трудоустройство с приличной заработной платой последние 10-15 лет. И выйти на пенсию после 2005 года.

Поэтому в правительстве могут сказать, что пенсии повысили. Отдельные группы пенсионеров получат 400-500 грн к своим ежемесячным. При этом уровень минимальной пенсии будет расти медленно. Но об этом власть избегать разговоров.

В марте выборы президента. Вот правительство и рисует красивую картинку. А дальше как получится. Если Петр Порошенко проиграет, тогда, простите, пенсионеры. Вопрос уже к новой власти. Если выиграет, все равно это мыльный пузырь, а не настоящее повышение пенсий.

Минимальную пенсию стоит подтянуть к минимальной зарплате. Она не может быть меньше. Реальный прожиточный минимум в Украине должен быть почти 3,5 тыс. грн (с 1 июля прожиточный минимум составляет 1777 грн - ГПУ.). Чтобы хватало не только на коммуналку и хлеб, но и лекарства можно было купить.