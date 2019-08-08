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пятница, 09 августа 2019 06:25

Потребителей электроэнергии надо превращать в ее производителей

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Домашним хозяйствам позволили устанавливать солнечные электростанции мощностью до 30 кВт на земельных участках. А также продавать избыточную энергию в сеть по зеленому тарифу. Соответствующий закон 7 августа подписал президент Владимир Зеленский.

"За последние пять лет в Украине почти 12 тысяч семей установили и используют солнечные электростанции общей мощностью почти 280 МВт. Закон позволяет получать более 240 млн евро инвестиций в энергонезависимость этих семей", — написал в "Фейсбук" председатель Госагентства по энергоэффективности и энергосбережению Сергей Савчук, 45 лет.

25 апреля Верховная Рада запретила малым хозяйствам устанавливать солнечные батареи на земле. Могли делать это лишь на крышах домов. Однако 11 июля парламент принял новый закон, которым вернул разрешение на наземные солнечные электростанции и гарантировал для их владельцев получение зеленого тарифа. Предусматривает компенсацию от государства для производителей альтернативной электроэнергии — 5 грн за 1 кВт-час. Обязывает поставщиков электроэнергии покупать ее у малых гидроэлектростанций. А также у ветровых, солнечных и тех, которые используют биомассу как топливо.

— Предыдущий запрет устанавливать солнечные панели на земле небольших хозяйств инициировали олигархи, — говорит эксперт по энергетике Михаил Гончар, 53 годов.

— Хотели убрать конкуренцию за зеленый тариф со стороны мелких домохозяйств. Они за счет солнечных батарей становятся энергонезависимыми. Обычно каждое такое хозяйство излишки энергии продает в сеть по зеленому тарифу. Это уменьшало востребованность больших предприятий, которые имеют тысячи солнечных панелей. Хорошо, что упразднили запрет. Уменьшится монополия крупных предприятий в отрасли солнечной электроэнергии. В Европе и Соединенных Штатах всеми силами пытаются превратить потребителей энергии в тех, кто может ее продуцировать. Должны осуществлять такую политику. Это — наш путь к энергонезависимости.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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