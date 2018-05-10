Политики вредят своим избирателям

Основная проблема украинского политикума — тотальная незрелость. Даже лучшие необдуманными действиями вредят своим избирателям.

Мустафа Найем не политизировал свою драку, молодец (30 апреля депутата избили в центре Киева четверо чеченцев из-за конфликта во время дорожного движения. — ГПУ). Но потом, уже остыв от эмоций, пишет из больницы в соцсетях, что хамов на дороге нужно наказывать самостоятельно. Это позиция человека, который не думает о последствиях своих слов. С точки зрения пацанских понятий — он красава. Но на практике его советы не принесут ничего, кроме проблем.

Когда где-то в провинции читатель Мустафы начнет задираться с "Мерседесами" на "Ланосе", его закопают у дороги вместе с машиной. Самого Мустафу избили средь бела дня в центре Киева. И никто ему не помог. Просто представьте, что инцидент произошел ночью где-то возле Пирятина.

На вызов народного депутата Мустафы за 10 минут приехали три экипажа полиции и две "скорые". На звонок его читателя через несколько часов из района приедет полицейский "бобик", когда его тело будет уже остывать в канаве. Если этому человеку повезет и его просто покалечат, пострадавшего будут лечить не в частной клинике, как депутата. А в районной больнице, где из диагностики только рентген и светлая голова хирурга.

Брат Мустафы не будет транслировать видео из суда в интернете. Хулиганам выпишут штраф и они станут еще более козырными пацанами на районе. А жертва будет ходить опущенной и в нее будут тыкать пальцами.

Преувеличиваю? Нет. Это стандарт для таких инцидентов. Именно поэтому, а не из-за трусости, подавляющее большинство из нас считает лучшим не впутываться в дорожные разборки.

Прежде чем призывать граждан возложить свое здоровье на алтарь справедливости, депутат Найем лучше продавил бы в Верховной Раде закон об усилении ответственности за хулиганство. Если за сломанную челюсть нардепа из четырех виновных реально сядет один, это неправильно. Граждане должны защищать свое достоинство, безусловно. Но политики не должны бездумно посылать граждан в бой, не позаботившись об их защите. О профессиональной полиции, справедливом суде, хорошей медицине. Публичному человеку нужно быть не только ярким, но и ответственным.