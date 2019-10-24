Политики не заинтересованы в богатых избирателях

Владельцы большинства сельскохозяйственных земель в Украине формально 7 млн граждан. Фактически же ими владеют арендаторы, главы сельсоветов и "черные" нотариусы, которые зарабатывают на переписывании паев. Политики много лет это крышуют. Они не заинтересованы в богатых, экономически свободных, критически мыслящих избирателях. Лучше послушные и запуганные.

В Нидерландах "на песках" средняя урожайность пшеницы — 100 центнеров с гектара, на украинских черноземах — 44. С внедрением новейших технологий в фермерских хозяйствах важным становится не столько иметь землю, сколько уметь работать на ней.

Вертикальное выращивание дает в десятки раз более высокую урожайность чем горизонтальное. Там ниже потребность в воде. Добавьте солнечные панели с батареями — и аграрный сектор коренным образом меняется. Пока мы держимся за прошлое, китайцы с помощью специального геля научились плодовые деревья выращивать на песке.

Частная собственность формирует средний класс. Он становится экономической и стратегической базой гражданского общества. Сильное сплоченное гражданское общество с четкими интересами и видением формирует политику государства. Если выбить первую составляющую — частную собственность — получаем олигархическую систему. В ней зависимый гражданин ожидает подачек от государства и голосует за популистов.

Физические лица-предприниматели, территориальная громада и полноценная собственность на землю — путь к укреплению гражданского общества и разрушению олигархического порядка.