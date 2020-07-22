Политические репрессии в России становятся обычным делом

- Мой путь заключается в том, чтобы возвращать из небытия людей, погибших по вине нашего государства. Которых несправедливо обвинили, расстреляли, зарыли в лесах, как бездомных животных, — говорит руководитель Карельского отделения общества "Мемориал", российский историк 64-летний Юрий Дмитриев в суде 8 июля.

— Дело против меня специально создано, чтобы опорочить мое имя. Бросить тень на могилы и кладбища жертв сталинских репрессий, которые мне удалось открыть.

Уголовное преследование Юрия Дмитриева длится с 2016 года. Тогда его обвинили в изготовлении порнографии с участием приемной дочери. В 2018‑м суд оправдал Дмитриева. Но через несколько месяцев против него возбудили новое уголовное дело по более тяжкой статье. Обвиняют в сексуальном насилии дочери. Медицинское обследование и психолого-психиатрическая экспертиза девушки не обнаружили признаков насилия, отмечает правозащитный центр "Мемориал".

Прокуратура просит 15 лет лишения свободы. Суд — 22 июля.

"Юрий Дмитриев более 30 лет посвятил изучению истории ГУЛАГа в Карелии. Дело сфальсифицировали те, кто хотел остановить эту работу, — пишет правозащитник 43-летний Борис Захаров в фейсбуке. — Политические репрессии в России снова становятся обычным делом. Правда о прошлом не вписывается в государственную концепцию истории".

Украинцы распространяют в соцсетях сообщение бывшего директора Института национальной памяти 43-летнего Владимира Вятровича в поддержку Юрия Дмитриева: "Он много лет искал расстрельные захоронения и составлял списки тысяч убитых. Благодаря ему мир узнал, как погибли Лесь Курбас, Николай Кулиш, Николай Зеров, Валерьян Пидмогильный и другие украинские гении. Это судилище происходит на фоне попыток сфальсифицировать историю Сандармоха и представить похороненных там жертв расстрелов НКВД жертвами Второй мировой войны".