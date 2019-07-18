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пятница, 19 июля 2019 05:50

Пока проукраинские силы сражаются за булаву - побеждают враги

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Кандидат в народные депутаты 42-летняя Ирина Ванникова вызвала на публичные дебаты своих оппонентов по 196-му избирательному округу. В Черкасской области еще ни один мажоритарщик не устраивал подобные проекты.

Дебаты провели в Каневе, Катеринополе, Корсунь-Шевченковском и Городище. Избиратели могли пообщаться и задать вопросы.

- Я иду в парламент, чтобы прекратить бестолковую практику, когда один раз в пять лет одни проголосовали, другие избирались, и забыли друг о друге. Избиратель дальше варится в своих проблемах, а народный избранник даже не ходит на сессии Верховной Рады, - говорит Ирина Ванникова. - Быть народным депутатом от округа - это тяжелая ежедневная работа над законопроектами, которые улучшат жизнь избирателей. Это работа в сессионном зале, выступления с трибуны, лоббирование интересов округа в тесном сотрудничестве с общинами и обязательный отчет перед людьми после окончания каждого заседания парламента.

За два года общественной деятельности на Черкасчине я знаю о проблемах, волнующих людей в селах и городах. Мы давно сотрудничаем по многим вопросам с местной властью и бизнесом. Это сотрудничество дает свой результат в поддержке общин, развитии инфраструктуры, помощи школам, ФАПам, амбулаториям, социально незащищенным людям.

Цель Ирины Ванниковой - системно изменить власть. Чтобы в парламенте были политики, для которых важно благосостояние украинцев.

- Причина многих бед лежит в самой государственной системе и ее несостоятельности реагировать на вызовы, стоящие перед Украиной и ее гражданами. Никакие реформы не будут реализованы в пользу человека, пока работают старые коррумпированные чиновники. Не стоит позволять бездеятельным депутатам обмануть людей подкупом, - продолжает Ванникова. - Мое поколение формировалось во времена независимости, поэтому патриотизм и сохранение государственности - принципиальные ценности, которые мы не перешагнем ни при каких обстоятельствах. Я из сельской семьи учителей, добивалась в жизни всего сама и готова работать ради будущего в независимой Украине.

Кандидат в народные депутаты подчеркивает, что нынешние парламентские выборы - это еще и политическая война между пророссийскими и украинскими государственными силами.

- Сегодня каждый патриот в новой Раде будет на вес золота. Реваншисты не скрывают намерений захватить власть, нацелились на спикерское кресло. Они идут туда не только в рядах "оппоблоковцев", но и через другие партии и мажоритарку. На нашем округе тоже развернулся этот поединок, - добавляет Ванникова.

- Как один из лидеров избирательной гонки осознаю свою двойную ответственность перед патриотами Черкасской области в борьбе с реваншем. Особенно перед кандидатами, которые снимаются с выборов, чтобы не потерять голоса. Потому что, пока проукраинские силы сражаются за булаву - всегда побеждают враги Украины. Так было в начале XX века, когда Симон Петлюра воевал с Павлом Скоропадским, а Нестор Махно - с ними обоими. Так было с Народным движением Украины, когда мощная патриотическая партия разругалась между собой. Я готова отстаивать государственность и независимость Украины. Поэтому призываю других кандидатов не повторять давнюю ошибку украинцев и не ставить свои амбиции выше государственных интересов.

- К этой теме - точны слова общественного активиста и ветерана войны на Донбассе Олега Собченко: "Когда пакет "града" падает на село, то одинаково горят дома и патриотов, и сторонников идеи "русского мира", и тех, кто не пошел голосовать. Мы заигрались в демократию так, что это могут стать последние демократические выборы, если Россия победит". Он снял свою кандидатуру с выборов в парламент, чтобы не было реванша, - говорит Ирина Ванникова.

Автор: Анна ОРЕЛ
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