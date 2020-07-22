Парламент теряет законные полномочия

16 июля Верховная Рада назначила вице-премьером и министром по вопросам стратегических отраслей промышленности 57-летнего Олега Уруского. Представление сделал глава правительства Денис Шмыгаль. "За" проголосовали 250 депутатов фракций "Слуга народа", "Оппозиционная платформа — За жизнь", "Батьківщина", группы "Доверие". "Европейская солидарность", "Голос", группа "Партия "За будущее" голосов не дали.

— Этот человек имеет системный подход к дерибану, — говорит депутат от "Голоса" Александра Устинова, 34 года. - В 2014-м он был председателем наблюдательного совета госпредприятия "Радар" из Укроборонпрома. Через месяц после назначения согласовал передачу 10 гектаров возле дворца "Украина" в Киеве частной компании под застройку. На условиях, что государство получит 1,5 процента квартир. В столице менее, чем за 8-10 процентов никто даже говорить с вами не будет.

Олег Уруский в 1996-2000-ом был председателем одного из управлений аппарата Совета нацбезопасности и обороны. Работал первым заместителем председателя Госкомиссии по оборонно-промышленному комплексу, заместителем министра промышленной политики. С 2015-го был председателем Государственного космического агентства. В апреле возглавил компанию "Прогресстех-Украина".

- Самой первой задачей считаю отладку системы. Чтобы мы избавились от хаоса, в котором находится промышленность, — говорит министр с трибуны парламента.

— Уруский не смог представить стратегию своей работы — назначили кота в мешке. Получил должность с нарушением Конституции. Кандидатуру должен был инициировать парламент. Народные депутаты просто легализовали решение Офиса президента. Рада теряет законные полномочия, — говорит политолог 42-летний Виктор Таран.

— В бюджете не заложили расходы на Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. В этом году вряд ли заработает. Не уверен, что есть потребность в таком учреждении. На базе Министерства экономики был департамент по вопросам промышленности. Стоило его расширить, увеличить полномочия.

— Должность необходима. Промышленность раньше оставалась без должного внимания, - говорит политолог Олег Саакян, 25 лет. — Уруский профессиональный и опытный, ему не нужно время на раскачку. Сможет сформировать компетентную команду. Но есть коррупционные риски — это человек старой системы.

— Фактически должны провести повторную индустриализацию в государстве, — говорит экономист 47-летний Андрей Новак. - Еще 30 лет тому назад Украинская ССР изготавливала все - от иглы до космических ракет. Сейчас — сырье с низкой добавленной стоимостью. Все больше импортируем из-за рубежа. В Украине самый низкий уровень доходов населения на континенте, по данным Евростата. И имеем лучшие климатические и природные ресурсы. Промышленность — основа благосостояния любой страны. Сфера услуг не может обеспечить необходимый рост экономики. Министр должен сделать все, чтобы создать в государстве конечные циклы производства в сельской промышленности, металлургии, машиностроении.