Парламент изберет абсолютное меньшинство граждан

Решение президента Владимира Зеленского о внеочередных парламентских выборах - плохая идея. Он может получить контроль над большинством в Раде и правительством. Чрезмерная концентрация власти в одних руках никогда не была хорошим делом, даже если руки чистые. Абсолютная власть развращает. Президент будет лучше работать, если будут противовесы и сдерживания.

Партии "Слуга народа", которая может завести в парламент более 200 депутатов, пока фактически не существует. Никто не знает, кто будет в избирательном списке. Заполнение парламента "котами в мешках" опасно. Особенно учитывая отсутствие системы отбора людей и кадрового резерва у Зеленского. Чтобы выиграть, нужно телевидение. За него придется рассчитываться местами в списке.

Июль — неудачное время для выборов. Будет означать низкую явку. Может случиться, что парламент выберет абсолютное меньшинство граждан. Это не будет способствовать единению и так расколотой страны.

От досрочных выборов - негативный экономический эффект. Мы уже имеем почти сорванную миссию Международного валютного фонда в Украине. Последствия скажутся на наших кошельках.

Понятно желание президента получить полный контроль, воспользовавшись эйфорией победы, пока не упал рейтинг. Но это острый с двух сторон нож, которым можно нанести травму самому себе.

Полный контроль, еще и полученный в такой короткий срок, приведет к тому, что граждане будут возлагать полную ответственность за все в стране на одного человека. Эта ноша быстро придавит. С каждым шагом будет больше недовольных, а пространства для политических маневров не останется.

Задача граждан на выборах — избрать парламент с действенной коалицией, нацеленной на реформы, но без чрезмерной концентрации власти. Украина — традиционно страна баланса, а не авторитаризма. Случаи противоположного подхода единичны, непродолжительны и крайне неуспешны.