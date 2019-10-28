От противостояния Зеленского с ветеранами выиграет враг

"Провел два дня в Золотом. Ездил на передовую. Встречался с учителями и врачами, - написал в "Фейсбуке" президент 41-летний Владимир Зеленский. - От местных узнал, что на окраине в частном доме поселилась группа вооруженных людей. Жители обеспокоены, кто это такие. Решил пообщаться с ними".

26 октября Владимир Зеленский приехал в поселок Золотое-4 на Луганщине. Там находились добровольцы и ветераны, которые выступают против отвода украинских войск на этом участке.

- Я сказал: отведите оружие. Ты мне переводишь стрелки. Ты не можешь никакие ультиматумы озвучивать, - говорит Зеленский ветерану полка "Азов" Денису с позывным "Янтарь". Тот спросил, встретится ли президент с участниками акций "Нет капитуляции", которые состоялись по всей Украине. Объяснил, что ветераны передали главе Николаевской области письмо с требованием встречи с президентом.

- В Украине вчера прошел дождь, вот что мне передали, - ответил глава государства. - Послушай, я президент этой страны. Мне 42-й год. Я же не лох какой-то. Я тебе пришел и сказал - оружие убери. Я хотел увидеть в глазах понимание. А увидел парня, который решил, что перед ним какой-то лопух стоит, и переводит меня на другую тему.

После встречи с Зеленским и беседы с полицией ветераны-добровольцы вывезли зарегистрированное оружие из Золотого, сообщил на следующий день заместитель главы Нацполиции Вадим Троян.

30 июня войска развели в районе Станицы Луганской. 1 октября Зеленский заявил о начале разведения в Петровском Донецкой области и Золотом. 6 октября лидер "Национального корпуса" Андрей Билецкий с ветеранами прибыли в Золотое и заявили о готовности защищать поселок, если оттуда уйдут войска. Разведение не начали, поскольку боевики нарушили режим тишины и обстреляли украинские позиции. По договоренностям в Минске, войска должны оттянуть на 2 километра после семи дней тишины.

- Разведение войск и другие мирные инициативы власти плохо подготовлены. Имеют много рисков для украинцев в серой зоне, - говорит политолог Александр Кочетков, 63 года.

- Если ВСУ отойдут, в серую зону должна зайти Национальная гвардия. Без тяжелого вооружения, но с достаточным количеством техники и средств. Чтобы в случае чего противостоять диверсионным группам боевиков. Без решения таких вопросов безопасности от разведения получим еще большие потери.

Возможно, пребывание вооруженных ветеранов в прифронтовой зоне целесообразно с политической точки зрения, но нарушает закон. Они демонстрируют протест против политики Зеленского. И вряд ли он перерастет в открытое противостояние. Все понимают, что от этого выиграет только враг. Чтобы снизить риски, власть должна принять закон о территориальной обороне. Добровольцы и ветераны войдут в ее состав. Будут учиться сами и передавать опыт. Помогать Вооруженным силам. Если бы такое решение было, они могли бы легально действовать в серой зоне.

- Станица Луганская, Золотое и Петровское Кремль выбрал не просто так, - считает 47-летний Дмитрий Снегирев, сопредседатель общественной организации "Правое дело".

- Отвод войск в Станице грозит оккупацией города Счастье и потерей Луганской теплоэлектростанции, которая питает ОРДЛО и подконтрольную Украине часть Луганщины. Выход украинских сил из Золотого позволяет агрессору оккупировать промышленный треугольник Луганщины - Лисичанск, Северодонецк, Рубежное. Украина рискует остаться исключительно с сельскохозяйственными районами Слобожанщины. Петровское - это степной танкоопасный район. Если войска отойдут, это откроет Москве путь на Мариуполь.