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пятница, 04 мая 2018 05:30

Очередные выборы в ОТГ закончились перетягиванием победы

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29 апреля прошли первые выборы в 40 объединенных территориальных громадах: четырех городских, 14 поселковых, 22 сельских. Они показали несколько тенденций, которые будут влиять на президентскую кампанию 2019 года.

В "Блоке Петра Порошенко "Солидарность" заявили, что из 40 ОТГ в 26 председателями избраны представители президентской политической силы. Это 65% громад — две городские, восемь поселковых и 16 сельских.

Кандидаты от БПП "Солидарность" возглавят четыре громады в Запорожской области, по три — в Кировоградской и Харьковской. Кроме того, 100-процентный результат уже в который раз партия получила на Тернопольщине. Там в обоих громадах, где состоялись выборы, первые места заняли кандидаты от БПП.

Победу "Солидарности" на выборах 29 апреля подтвердили и в Комитете избирателей Украины. У других политических сил по одной победе во время выборов глав ОТГ.

По итогам шести выборов в объединенных территориальных громадах БПП "Солидарность" лидирует по количеству глав ОТГ. 337 их представителей, что составляет 48%, возглавили громады. 243 — самовыдвиженцы, 43 — представители "Батьківщини", 19 — партии "Наш край", 12 — Аграрной партии.

"Инициированная президентом реформа децентрализации имеет постоянную поддержку украинцев. Каждая волна выборов в ОТГ характерна как высокой активностью людей, так и поддержкой партии БПП "Солидарность". Причины этого — в разы увеличенные местные бюджеты, новые дороги, школы, детские садики, амбулатории, которые стали возможными благодаря децентрализации", — заявил на пресс-конференции народный депутат 34-летний Сергей Березенко.

Относительно депутатов, то здесь о своей победе заявляет Юлия Тимошенко. Во время выборов 29 апреля Всеукраинское объединение "Батьківщина" получило 277 мандатов. У БПП "Солидарность" — 246. Впрочем, по мнению политического эксперта Олеси Яхно-Белковской, в действительности происходит "перетягивание победы". ВО "Батьківщина", по ее словам, сознательно занижает результат БПП "Солидарность", не учитывая кандидатов, которые шли самовыдвиженцами при поддержке президентской политической силы.

Если взять выборы в четырех городских ОТГ, безусловным лидером является БПП "Солидарность". Из 112 мандатов "Блок Петра Порошенко" получил 40. У ВО "Батьківщина" — 20 депутатов, Радикальной партии — 11, "Оппозиционного блока" — 10, Народного руха Украины — 7, Аграрной партии — 6, "Самопомочі" — 5.

Уже шестые выборы в объединенных территориальных громадах показали реальную картину электоральных симпатий. Она кардинально отличается от того, что демонстрируют проведенные на заказ политиков социологические опросы. За последние два года пятерка лидеров выглядит так: на первом месте БПП, на втором — "Батьківщина". Дальше в рейтинге симпатий "Наш край", Аграрная партия Украины и Радикальная партия Олега Ляшко. Тенденция не меняется.

По мнению политолога Вадима Карасева, стабильность этой пятерки подтверждает, что именно эти политические силы имеют разветвленные партийные структуры и за несколько дней могут подготовиться к любым выборам.

А вот, например, "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко и "Слуга народа" шоумена Владимира Зеленского ни разу не приняли участия в выборах в ОТГ. Довольно странное поведение. Ведь, по словам политического эксперта Владимира Манько, "местные выборы — это подготовка к президентской и парламентской кампаниям".

"Новых технологий во время выборов в ОТГ 29 апреля политические силы не выдумали. Они задействовали банальный подкуп", — говорит Владимир Манько, который неоднократно принимал участие в избирательных кампаниях.

Лидерами по количеству подкупов стали ВО "Батьківщина" и Аграрная партия, по данным Комитета избирателей Украины. "Засевать" избирателя попробовали и в Радикальной партии.

Чуть ли не самой характерной стала ситуация на выборах в Килийской ОТГ на Одесчине. Там обнаружили схему подкупа избирателей партией "Батьківщина". За голос предлагали 200 грн до голосования и столько же — после. В целом 400 грн. Женщину, которая покупала голоса для "Батьківщини", задержали. Ей грозит до семи лет тюрьмы.

— Было несколько схем. Первая — раздача денег. Суммы — от 300 до 600 гривен. Также избирателей поощряли бесплатными билетами на концерты. Это тоже подкуп. Кто-то шел к людям с комбикормом, кто-то — с продовольственными наборами, — рассказывает председатель Комитета избирателей Алексей Кошель, 44 года.

Подобный "набор кандидата", очевидно, стоит ожидать и во время президентской кампании в 2019-м. Для победы кандидату нужно 10 млн голосов. Множим на 400 грн и получаем 4 млрд грн, или $150 млн. Есть над чем задуматься.

Автор: Богдан ЛУКЬЯНЧУК
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Дата
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