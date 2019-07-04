"Обязаны остановить реванш промосковских сил"

21 июля состоятся выборы народных депутатов Украины. Среди кандидатов по 197-му избирательному округу баллотируется 34-летний Вадим Стоянов. Его выдвигают объединенные силы националистов - ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор", Украинская добровольческая армия, ОУН и КУН.

Вадим, вы работаете авиадиспетчером в государственном предприятии "Украэрорух". Почему решили податься в политику?

- Несколько лет назад наше предприятие переживало кризис из-за коррупции тогдашнего директора. Я вместе с народным депутатом Михаилом Головко обратился в НАБУ, САП, ГПУ, СБУ. Тогда же коллектив ГП "Украэрорух" выразил недоверие директору Дмитрию Бабейчуку и его заместителям. На основании решения о недоверии мы обратились к министру инфраструктуры Владимиру Омеляну с требованием уволить руководство предприятия.

После нескольких месяцев борьбы наши требования выполнили. Я понял, что депутатский мандат - незаменимая вещь в борьбе с коррупцией.

На съезде ВО "Свобода" мою кандидатуру утвердили по 197-му округу с центром в городе Каневе, который мне хорошо знаком. Здесь мы реализовали несколько проектов. В частности - киноконцертная площадка имени Юрия Ильенко, где демонстрируют украинские ленты.

Расскажите о себе.

- Я родился в селе Перчуново Добровеличковского района Кировоградской области. Окончил школу с золотой медалью, учился в Государственной летной академии.

Был инженером на Государственном предприятии обслуживания воздушного движения. Работаю авиадиспетчером в "Украэрорухе".

В 2014 году стал помощником народного депутата Юрия Сиротюка. Представляю политическую партию Всеукраинское объединение "Свобода". С женой Екатериной воспитываю 9-летнюю Таисию и Матвея, 5 лет.

Какие проблемы города и Каневского района считаете самыми большими?

- Есть влияние крупных предприятий на экологию - бесконтрольное использование артезианской воды и сбросы отходов в реки.

Имею предостережения относительно строительства Каневской гидроаккумулирующей электростанции. Это может привести к катастрофическим последствиям для экологии всех населенных пунктов, расположенных ниже Канева по Днепру.

Еще одна проблема - состояние автомобильных дорог. Здесь уже не поможешь ямочным ремонтом.

Ответственность за дороги разделена между государством, областями и органами местного самоуправления. А должен быть комплексный подход, программа реконструкции дорог, которая предусматривала бы полную замену за счет государственного бюджета.

Какие достижения имеет "Свобода" в Черкасской области?

- ВО "Свобода" - не единственная идеологическая партия в Украине. "Свободовцы" представлены в Каневском горсовете, в облсовете. Команда от "Свободы" работает в городском совете Черкасс.

В Черкассах в парке "Сосновый бор" в том году реконструировали смотровую площадку, восстановили работу системы искусственных ручьев, парк украсили скульптурами. Средства были направлены из областного бюджета по предложению депутатов фракции ВО "Свобода". Продолжаются работы по восстановлению черкасского аэропорта - ремонтируют покрытие взлетно-посадочной полосы, закупили часть авиационного оборудования.

Авиакомпании "Украинские крылья" и "Скай Ап" заявили о готовности базироваться и проводить ремонтные работы на черкасском аэродроме. Надеемся, что первые полеты состоятся этой осенью. Открытие аэропорта сделает Черкасчину привлекательной для инвесторов, обеспечит новыми рабочими местами, пополнит бюджет города.

Есть ли у вас опыт в законотворчестве?

- Вместе с депутатом Юрием Сиротюком мы подготовили 87 законопроектов, семь из которых приняла Верховная Рада. Сейчас работаю помощником депутата Михаила Головко, хорошо знаю обязанности депутата.

Сможете в случае избрания повлиять на коммунальные тарифы? Их можно снизить?

- Надо пересмотреть процедуру приватизации облэнерго. Их тарифы составляют львиную долю коммунальных тарифов. Если было нарушение законодательства, предприятия следует вернуть государству. Румыния покупает у нас электроэнергию по более низкой цене, чем население. Разве это справедливо? Согласно Конституции земля, ее недра, водные ресурсы являются собственностью украинского народа. Газ, добытый на территории Украины, принадлежит народу. Население должно получать этот газ, оплачивая только его добычу, транспортировку и обслуживание. Предприятия олигархов должны покупать импортируемый газ.

Что изменят выборы в Верховную Раду?

- Наблюдаем реванш промосковских сил. Должны создать им противовес в парламенте. Таким противовесом будут националисты. Националистические партии объединились, чтобы противостоять тем, кто захочет сдать Украину России, и тем, кто паразитирует на теле украинского народа - олигархам.

21 июля решится, какой будет Украина последующие годы - зависимая от Москвы или самостоятельная.