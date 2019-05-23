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Общественная организация Ирины Ванниковой помогает новосозданным объединенным территориальным общинам

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Реформы затормозились. Больше всего страдает децентрализация, потому что фактически приостановлено продвижение реформы именно на законодательном уровне. Новосозданные объединенные территориальные общины должны развиваться дальше, а другие - объединяться.

Из-за выборов у законодателей руки не доходят, чтобы принять новое административно-территориальное устройство. Существенного обновления требуют законы о местном самоуправлении. Должны быть прописаны права и возможности общин распоряжаться своими ресурсами, а также влиять на процесс укрупнения ОТГ. На местах не хватает квалифицированных кадров. Государство не проводит информационную кампанию среди населения. Люди не понимают, а значит, боятся перемен и нуждаются в помощи.

- Я убеждена, что децентрализация - это действительно наиболее действенная реформа за последние годы в Украине. Мы не имеем права пренебречь вложенными усилиями и ресурсами. Нам активно нужно работать на местах, чтобы не только радоваться достижениям, но и вовремя вскрывать недостатки и совместно находить пути их решения. Главное - не молчать. Потому что после завершения реформы будет трудно что-то менять, - заявила основательница общественной организации "Развитие территориальных общин" Ирина Ванникова.

Эти проблемы обсуждали во время Форума общественных инициатив при участии депутатов местных советов, председателей ОТГ и представителей общественности. Там решили создать общественную организацию "Развитие территориальных общин". Возглавила известная на Черкасчине общественный деятель Наталья Старикова. Присутствующие поддержали инициативу обратиться к президенту, парламенту и правительству по принятию необходимых законодательных изменений для продолжения децентрализации и успешного ее завершения. И в течение всего одной недели это обращение уже поддержали депутаты Карашинской и Набутовской ОТГ при активном содействии ВО "Черкасчане".

- "Развитие территориальных общин" вместе с Черкасским центром развития местного самоуправления уже успели провести уникальный Велком-тренинг для сельских голов и депутатов местных советов Катеринопольского района, - говорит Ирина Ванникова. - Они имели возможность осмотреть инфраструктурные объекты наиболее успешных Степанецкой и Липлявской ОТГ Каневского района и воочию увидеть, как эффективно пользоваться своими ресурсами.

Тем, кто еще колеблется, было на что посмотреть, ведь Степанецкая ОТГ заняла 8-е место в рейтинге общин в Украине. Показательно, что до объединения ее годовой бюджет составлял 9 миллионов гривен, а после создания ОТГ достиг 90 миллионов гривен. Продуманная стратегия развития и инвестиционные программы позволили привлечь средства меценатов, местных предпринимателей, фермеров и государства. Они смогли восстановить инфраструктуру и создать все условия для комфортного проживания людей. Здесь появились коммунальные предприятия, в частности мечта многих общин - асфальтовый завод с новой техникой, который выиграл тендер на восстановление дорог в городе Каневе. Это позволило вернуть домой даже работников из Польши. Теперь здесь трудоустроены 25 человек. Интерактивные доски в каждом кабинете, полностью укомплектованные компьютерные и лего-классы - все это в обычной школе в селе Степанцы.

Липлявская ОТГ образовалась несколько позже. Имеет меньше возможностей и финансов, однако и здесь уже есть немало положительных изменений: на сельских улицах наконец появилось освещение, закуплены новые школьные автобусы, отремонтированы помещения.

Это был тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Обмен опытом и живое обсуждение проблем может стать более действенным, чем вся теория на семинарах по вопросам местного управления и самоуправления. В этом убеждены руководители "Развития территориальных общин".

- Наша цель - помогать людям на местах с децентрализацией. Научить их делать свои общины безопасными и комфортными для проживания. Показать возможные способы наполнения бюджета. Уже вскоре мы организуем похожие ознакомительные выезды и для других районов Черкасской области. Работаем дальше, - уверяет Ирина Ванникова.

Автор: Марьяна ПИЛИПЕЦ
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