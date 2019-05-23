Общественная организация Ирины Ванниковой помогает новосозданным объединенным территориальным общинам

Реформы затормозились. Больше всего страдает децентрализация, потому что фактически приостановлено продвижение реформы именно на законодательном уровне. Новосозданные объединенные территориальные общины должны развиваться дальше, а другие - объединяться.

Из-за выборов у законодателей руки не доходят, чтобы принять новое административно-территориальное устройство. Существенного обновления требуют законы о местном самоуправлении. Должны быть прописаны права и возможности общин распоряжаться своими ресурсами, а также влиять на процесс укрупнения ОТГ. На местах не хватает квалифицированных кадров. Государство не проводит информационную кампанию среди населения. Люди не понимают, а значит, боятся перемен и нуждаются в помощи.

- Я убеждена, что децентрализация - это действительно наиболее действенная реформа за последние годы в Украине. Мы не имеем права пренебречь вложенными усилиями и ресурсами. Нам активно нужно работать на местах, чтобы не только радоваться достижениям, но и вовремя вскрывать недостатки и совместно находить пути их решения. Главное - не молчать. Потому что после завершения реформы будет трудно что-то менять, - заявила основательница общественной организации "Развитие территориальных общин" Ирина Ванникова.

Эти проблемы обсуждали во время Форума общественных инициатив при участии депутатов местных советов, председателей ОТГ и представителей общественности. Там решили создать общественную организацию "Развитие территориальных общин". Возглавила известная на Черкасчине общественный деятель Наталья Старикова. Присутствующие поддержали инициативу обратиться к президенту, парламенту и правительству по принятию необходимых законодательных изменений для продолжения децентрализации и успешного ее завершения. И в течение всего одной недели это обращение уже поддержали депутаты Карашинской и Набутовской ОТГ при активном содействии ВО "Черкасчане".

- "Развитие территориальных общин" вместе с Черкасским центром развития местного самоуправления уже успели провести уникальный Велком-тренинг для сельских голов и депутатов местных советов Катеринопольского района, - говорит Ирина Ванникова. - Они имели возможность осмотреть инфраструктурные объекты наиболее успешных Степанецкой и Липлявской ОТГ Каневского района и воочию увидеть, как эффективно пользоваться своими ресурсами.

Тем, кто еще колеблется, было на что посмотреть, ведь Степанецкая ОТГ заняла 8-е место в рейтинге общин в Украине. Показательно, что до объединения ее годовой бюджет составлял 9 миллионов гривен, а после создания ОТГ достиг 90 миллионов гривен. Продуманная стратегия развития и инвестиционные программы позволили привлечь средства меценатов, местных предпринимателей, фермеров и государства. Они смогли восстановить инфраструктуру и создать все условия для комфортного проживания людей. Здесь появились коммунальные предприятия, в частности мечта многих общин - асфальтовый завод с новой техникой, который выиграл тендер на восстановление дорог в городе Каневе. Это позволило вернуть домой даже работников из Польши. Теперь здесь трудоустроены 25 человек. Интерактивные доски в каждом кабинете, полностью укомплектованные компьютерные и лего-классы - все это в обычной школе в селе Степанцы.

Липлявская ОТГ образовалась несколько позже. Имеет меньше возможностей и финансов, однако и здесь уже есть немало положительных изменений: на сельских улицах наконец появилось освещение, закуплены новые школьные автобусы, отремонтированы помещения.

Это был тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Обмен опытом и живое обсуждение проблем может стать более действенным, чем вся теория на семинарах по вопросам местного управления и самоуправления. В этом убеждены руководители "Развития территориальных общин".

- Наша цель - помогать людям на местах с децентрализацией. Научить их делать свои общины безопасными и комфортными для проживания. Показать возможные способы наполнения бюджета. Уже вскоре мы организуем похожие ознакомительные выезды и для других районов Черкасской области. Работаем дальше, - уверяет Ирина Ванникова.