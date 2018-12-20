Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук

17 декабря еще двое политиков — Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также возглавляемые ими политсилы поддержали Анатолия Гриценко как кандидата в президенты Украины. Об объединении объявили на общей пресс-конференции в Киеве.

— Мы теперь одна команда. У нас общее виденье проблем и путей, которые стоят перед страной. Одинаковое понимание экономического пакета, антикоррупционного, по безопасности, экологического. Имеем одинаковые ценности. Усиление команды состоится на всех уровнях. Это не объединение под президентские выборы, это стратегия на такое время, на какое хватит сил, — говорит Анатолий Гриценко.

Лидер партии "Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко будет заниматься стратегией избирательной кампании, медийным направлением и будет руководить избирательной кампанией в Киеве. Главой штаба в столице назначили народного депутата Наталию Новак.

— Наша команда пытается объяснить, что нужно изменить страну, привести к власти честных, патриотичных, профессиональных людей. Необходимо объединить страну между сказочной провластной и реальной, где живут люди. Для нашей команды важно бороться не между собой, не с другими командами, а за Украину. Следует объединяться за ценности, за программу. Это даст результат. Наша команда приняла решение поддержать Анатолия Гриценко на президентских выборах и совместно двигаться на парламентских и местных. Мы объединяем проукраинскую, проевропейскую, демократическую оппозицию, — говорит Николай Томенко.

Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение всего избирательного процесса.

— На совете Европейской партии Украины мы почти единогласно приняли решение на следующем съезде выдвигать и поддерживать Анатолия Гриценко как кандидата от единой демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое виденье ситуации, что даст возможность государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир. Кроме того, опыт Анатолия Степановича как честного, порядочного, профессионального человека заложит основы построения общества, где справедливость не будет пустым словом, — добавляет Николай Катеринчук.

Анатолий Гриценко, Николай Томенко и Николай Катеринчук призвали к объединению остальных единомышленников: Святослава Вакарчука, Романа Безсмертного, Александра Солонтая и других. Напомним, ранее Анатолия Гриценко поддержал лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак. Он возглавил центральный избирательный штаб.

Николай Катеринчук: председатель Европейской партии Украины. Народный депутат IV–VII созывов. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Кандидат юридических наук. Автор и соавтор 174 законопроектов, в частности, либерального Налогового кодекса. Адвокат. В 2004 году доказал в Верховном Суде Украины фальсификацию второго тура президентских выборов.

Европейская партия Украины и "Гражданская позиция" совместно лоббируют интересы Украины в ЕС. Являются членами политической партии "Альянс либералов и демократов за Европу". Европейская партия Украины поддерживала Гриценко на президентских выборах в 2014-м.

Николай Томенко: лидер партии "Общественное движение "Родная страна". Народный депутат Украины IV–VIII созывов, научный работник, профессор Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко. Почетный президент Федерации биатлона Украины. Вице-президент Национального олимпийского комитета. Является автором более 100 научных статей и книжек.

На выборах президента Украины в 2004 году поддерживал Виктора Ющенко. Был одним из "полевых командиров" Майдана. Ему принадлежит авторство лозунгов "Восток и Запад — вместе!", "Милиция с народом!", "Свободу не остановить!"

После победы Виктора Ющенко занимал пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. В парламенте в разные времена был заместителем лидера фракции БЮТ, вице-спикером парламента, возглавлял Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации.

С 18 июня 2014-го стал внештатным советником президента Петра Порошенко по гуманитарным вопросам и прошел в Раду как депутат от фракции БПП.

13 июля 2015 года уволился с должности советника президента и вышел из его фракции БПП в знак протеста против голосования за антинародный бюджет и антисоциальные законопроекты, которыми приостановили действие большинства социальных и гуманитарных программ. 25 марта 2016-го был лишен депутатского мандата на тайном съезде президентской партии. Сам Томенко решение съезда считает незаконным.

4 апреля 2016 года его избрали лидером "Общественного движения "Родная страна".

Виктор Чумак: лидер гражданского движения "Хвыля", народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Является одним из авторов законов и инициаторов создания НАБУ, НАПК, баз электронных деклараций чиновников и законов об уголовном преследовании высокопоставленных чиновников за коррупционные злоупотребления. Был соавтором проектов законов, которые открыли базы данных об имуществе и недвижимости политиков и чиновников.

Виктор Чумак — активный участник Евромайдана. Как внефракционный и внепартийный депутат ВРУ разработал ряд законов о политической реформе, таких как новый закон о выборах. Является соавтором закона об импичменте президента, законов о конституционной и судебной реформе, инициатором проведения расследования по поводу незаконного повышения тарифов на энергетику "Роттердам+". В 2017 году Виктора Чумака избрали лидером гражданского движения "Хвыля".