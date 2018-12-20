Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 198
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1377
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3690
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 4023
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3168
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 341
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 05:50

Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук

  Комментировать
 

17 декабря еще двое политиков — Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также возглавляемые ими политсилы поддержали Анатолия Гриценко как кандидата в президенты Украины. Об объединении объявили на общей пресс-конференции в Киеве.

— Мы теперь одна команда. У нас общее виденье проблем и путей, которые стоят перед страной. Одинаковое понимание экономического пакета, антикоррупционного, по безопасности, экологического. Имеем одинаковые ценности. Усиление команды состоится на всех уровнях. Это не объединение под президентские выборы, это стратегия на такое время, на какое хватит сил, — говорит Анатолий Гриценко.

Лидер партии "Общественное движение "Родная страна" Николай Томенко будет заниматься стратегией избирательной кампании, медийным направлением и будет руководить избирательной кампанией в Киеве. Главой штаба в столице назначили народного депутата Наталию Новак.

— Наша команда пытается объяснить, что нужно изменить страну, привести к власти честных, патриотичных, профессиональных людей. Необходимо объединить страну между сказочной провластной и реальной, где живут люди. Для нашей команды важно бороться не между собой, не с другими командами, а за Украину. Следует объединяться за ценности, за программу. Это даст результат. Наша команда приняла решение поддержать Анатолия Гриценко на президентских выборах и совместно двигаться на парламентских и местных. Мы объединяем проукраинскую, проевропейскую, демократическую оппозицию, — говорит Николай Томенко.

Председатель Европейской партии Украины Николай Катеринчук будет отвечать за юридическое сопровождение всего избирательного процесса.

— На совете Европейской партии Украины мы почти единогласно приняли решение на следующем съезде выдвигать и поддерживать Анатолия Гриценко как кандидата от единой демократической оппозиции. Мы считаем, что во время военных действий президент должен иметь военную специализацию и образование, опыт, аналитическое виденье ситуации, что даст возможность государству выполнять функцию защиты граждан и обеспечить в будущем мир. Кроме того, опыт Анатолия Степановича как честного, порядочного, профессионального человека заложит основы построения общества, где справедливость не будет пустым словом, — добавляет Николай Катеринчук.

Анатолий Гриценко, Николай Томенко и Николай Катеринчук призвали к объединению остальных единомышленников: Святослава Вакарчука, Романа Безсмертного, Александра Солонтая и других. Напомним, ранее Анатолия Гриценко поддержал лидер гражданского движения "Хвыля" Виктор Чумак. Он возглавил центральный избирательный штаб.

Николай Катеринчук: председатель Европейской партии Украины. Народный депутат IV–VII созывов. Имеет два высших образования — юридическое и экономическое. Кандидат юридических наук. Автор и соавтор 174 законопроектов, в частности, либерального Налогового кодекса. Адвокат. В 2004 году доказал в Верховном Суде Украины фальсификацию второго тура президентских выборов.

Европейская партия Украины и "Гражданская позиция" совместно лоббируют интересы Украины в ЕС. Являются членами политической партии "Альянс либералов и демократов за Европу". Европейская партия Украины поддерживала Гриценко на президентских выборах в 2014-м.

Николай Томенко: лидер партии "Общественное движение "Родная страна". Народный депутат Украины IV–VIII созывов, научный работник, профессор Киевского Национального университета им. Тараса Шевченко. Почетный президент Федерации биатлона Украины. Вице-президент Национального олимпийского комитета. Является автором более 100 научных статей и книжек.

На выборах президента Украины в 2004 году поддерживал Виктора Ющенко. Был одним из "полевых командиров" Майдана. Ему принадлежит авторство лозунгов "Восток и Запад — вместе!", "Милиция с народом!", "Свободу не остановить!"

После победы Виктора Ющенко занимал пост вице-премьера по гуманитарным вопросам в правительстве Юлии Тимошенко. В парламенте в разные времена был заместителем лидера фракции БЮТ, вице-спикером парламента, возглавлял Комитет ВР по вопросам свободы слова и информации.

С 18 июня 2014-го стал внештатным советником президента Петра Порошенко по гуманитарным вопросам и прошел в Раду как депутат от фракции БПП.

13 июля 2015 года уволился с должности советника президента и вышел из его фракции БПП в знак протеста против голосования за антинародный бюджет и антисоциальные законопроекты, которыми приостановили действие большинства социальных и гуманитарных программ. 25 марта 2016-го был лишен депутатского мандата на тайном съезде президентской партии. Сам Томенко решение съезда считает незаконным.

4 апреля 2016 года его избрали лидером "Общественного движения "Родная страна".

Виктор Чумак: лидер гражданского движения "Хвыля", народный депутат, заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Является одним из авторов законов и инициаторов создания НАБУ, НАПК, баз электронных деклараций чиновников и законов об уголовном преследовании высокопоставленных чиновников за коррупционные злоупотребления. Был соавтором проектов законов, которые открыли базы данных об имуществе и недвижимости политиков и чиновников.

Виктор Чумак — активный участник Евромайдана. Как внефракционный и внепартийный депутат ВРУ разработал ряд законов о политической реформе, таких как новый закон о выборах. Является соавтором закона об импичменте президента, законов о конституционной и судебной реформе, инициатором проведения расследования по поводу незаконного повышения тарифов на энергетику "Роттердам+". В 2017 году Виктора Чумака избрали лидером гражданского движения "Хвыля".

Автор: Анна ЛАКИЗА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 2 Просмотров: 46434
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 32393
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
Молодые австрийские фермерши разделись для календаря
13
 Просмотров: 23118
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12519
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12096
Комментарии
"Придется поднять цены на газ весной"
"Придется поднять цены на газ весной"
Мы выбираемся из Средневековья
Мы выбираемся из Средневековья
"России нужен весь Керченский пролив"
"России нужен весь Керченский пролив" Просмотров: 27
"Кремль готовит прикрытие для наступления"
"Кремль готовит прикрытие для наступления" Просмотров: 99
Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству
Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству Просмотров: 9
Больше всего комментируют
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
14
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
5
Россия с Китаем экспериментируют с изменением атмосферы Земли
Голосов: 626
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua