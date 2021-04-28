Нужен президент-камикадзе

Украинцы любят жаловаться. Даже если на самом деле все в порядке. Века крепостничества и социализма оставили после себя привычку преуменьшать достижения. Чтобы не отобрали и не выслали.

В прошлом году Украина оказалась на 123-м месте в рейтинге счастья Организации Объединенных Наций. Его разрабатывали по объективным показателям - ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, свобода выбора, уровень социальной поддержки и коррупции. Наши соседи - бедные африканцы. Мы - самая убогая нация Европы.

Почему мы несчастны? Потому что бедные. Безнадежно бедные нации чувствуют себя счастливее, потому что не знают другого состояния. А украинцы видели лучшие времена.

Но не стоит думать, что фраза "счастье начинается с богатства", это банальность. Рядом с нами живет общество, убежденное, что не деньги - главное, а "величие и духовность". Об уровне духовности как нельзя лучше свидетельствует количество детдомов: в России - 1500, в США - 0. Как сказал Степан Бандера: если среди величия и богатства выбрали первое, то сначала останутся без богатства, а потом и без величия.

Мы бедные, потому что у нас нет большого слоя малых предпринимателей. Богатое общество напоминает пирамиду. Немного крупных корпораций сверху и максимально много мелких предпринимателей внизу. Первое у нас худо-бедно выстроено. Со вторым беда.

У нас мало предпринимателей, потому что кривые законы и нет правосудия. Нечего ждать развития, если государство берет не только налоги, но и дань. Еще и в любую минуту твое дело могут рейдернуть титушки конкурента или правительственные маски-шоу. И в коррумпированных судах спор не выиграть. Проще забросить дело. По той же причине в страну не приходят иностранные инвестиции - высокие риски.

У нас кривое законодательство и нет правосудия, так как депутаты голосуют за нелепые законы. Нет налога на выведенный капитал. Полиция крышует легализованные законом секс-работу и игровые автоматы. А Жилищный кодекс до сих пор начинается с упоминания о Ленине.

Депутаты голосуют через задницу, потому что так им приказывают олигархи - реальный господствующий класс в Украине. Несколько десятков человек, которые получили состояния в 1990-х благодаря распилу "золота партии" или уголовным методам, не хотят оказаться в условиях свободной конкуренции. Государственная кормушка, схемы, монополии - это их. Честные правила игры - нет. Поэтому олигархический консенсус блокирует любые изменения к лучшему. Нищета простых смертных их не беспокоит.

У нас до сих пор есть олигархический консенсус, потому что государственная власть является порождением олигархии и боится ее. Чтобы избраться депутатом или президентом, нужны немалые деньги. Большинство политических проектов создают за счет олигархов. Исключения есть, но пока они не слишком влияют на нашу жизнь. Поэтому потом петрушки в парламенте голосуют так, как скажут боссы.

Президенту легче. Но по традиции каждый, кто посиживает это кресло - или сам олигарх, или становится им, или теряет рейтинг в борьбе с ними.

Власть боится воевать с олигархами, потому что у тех есть компромат. А если нет, то всегда можно придумать. И наоборот, олигархи приводят политиков к власти, рассказывая о них сказки электората. Если по телевизору каждый день крутить табуретку, то за нее проголосуют на выборах.

В результате президенту выгоднее договориться с олигархами. Потому попытка отобрать у них телевизор запускает волну компромата и причитании о свободе слова. А так президент сохраняет рейтинг, а они - кривое законодательство и ручные суды, благодаря которым и дальше обогащаются. Народу оставляют иллюзию выбора.

Лишенные телевизором возможности иметь лучшую жизнь, но благодаря ему уверенные, что она возможна, украинцы беднеют и впадают в депрессию. Обогащение за последние 30 лет происходило лишь дважды. При двух президентах, которые не опирались на олигархический консенсус, а поднялись на волне патриотизма и гражданской инициативы. Но рейтинги обоих уничтожил телевизор. Из него постоянно говорили о кажущейся нищете, после чего происходила смена власти и начиналось обнищание реальное.

Что делать? Нужен президент-камикадзе. Придя к власти, он должен осознать, что это будет первый и последний срок, принять закон о деолигархизации медиа.

Телевизор не должен принадлежать ни одному крупному бизнесмену. Рейтинг уничтожат ответной атакой, зато преемник сможет прийти к власти, не оглядываясь на хозяев кнопок на пульте. Затем появится шанс привести в порядок законы и освободить суды, запустить бизнес и осчастливить народ.