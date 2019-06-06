Новые партии имеют хорошие шансы на досрочных выборах

Спецификой парламентской кампании 2019 года будет неполноценность самого избирательного процесса, учитывая дефицит времени для проведения масштабных кампаний. Согласно законодательству, гонки уже стартовали, а деятельности многих штабов и не видно. Такая спешка в проведении досрочных выборов не является сюрпризом. Новому президенту страны требуется большинство в парламенте для реализации обещанного, да и новая команда не хотела к осени терять свой рейтинг.

Еще одной особенностью молниеносной парламентской кампании 2019-го становится то, что крупные политические игроки навязывают людям политическую дискуссию ни о чем. Не предоставляют никаких конкретных решений для страны: команды, которые боролись во втором туре президентских выборов, создают медийные волны о чем угодно, но не о конкретике: "мажоритарка", "изменение законодательства по выборам", "приезд Саакашвили". Меньше говорят о войне, тарифах, рабочих местах, медицине, образовании. Такая технологичность крупных игроков открывает шанс для новых партий выглядеть более убедительными на фоне своих конкурентов.

В Украине имеют высокую актуальность вопросы реформирования местного самоуправления, аграрного сектора, борьбы с коррупцией.

У новых партий есть хорошие шансы пройти в парламент, поскольку уже сейчас имеют потенциально сильную основу. Так называемая "партия мэров" может претендовать на заполнение повестки дня региональной политики в парламенте. Аграрная партия может превратиться в постоянную силу, которая будет системно работать и продвигать интересы украинских аграриев, бороться за украинскую землю. Партия "Голос" будет стремиться актуализировать антикоррупционную повестку дня как механизм построения успешной Украины.

Оппоненты этих партий будут гасить их рейтинги различными технологиями, но фундамент есть хороший у каждой из трех перечисленных:

- Партия мэров - местные известные лидеры могут получить поддержку в своих регионах. Ее потенциальные лидеры способны на местах мобилизовать свой электорат. Но это все на перспективу, потому что структура этой партии еще не начала работу как единый механизм.

- Аграрная партия - имеет в регионах положительный опыт и все предпосылки для успешного результата. Сложившаяся партийная структура полноценно отработала на региональном уровне выборы в ОТГ. По всем результатам на локальном уровне стабильно входила в тройку лидеров. Согласно последнему исследованию электоральных настроений социологической группы "Рейтинг" у Аграрной партии 1,4 процента. И это без активной медийной кампании и при всех нападках на нее, фактически это стартовая их позиция. Их шансы на прохождение в Раду растут и за счет того, что у них один из самых малых антирейтингов. К тому же их результат 1,4 процента уже превышает показатели известных политических сил, представленных в парламенте. Например, "Самопомощь" (1,1%), УДАР (0,4%), "Возрождение" (0,4%), "Народный фронт" (0,2%).

- Партия "Голос" - на ее стороне такой важный фактор, как общенациональная узнаваемость политического лидера, которая формирует благоприятную основу для хорошего старта. Вторая основа их успеха - на правильном построении партийной структуры и на работе в поле. Учитывая тех личностей, которых Вакарчук приглашает в команду, "Голос" может предлагать какую-то конкретику и стратегические решения уже на стадии избирательной кампании.

На данный момент только у новых партий есть возможность уменьшить тот массовый поток популизма, который идет от лидеров избирательной гонки. Такое ощущение, что для двух команд второй тур президентских выборов и не заканчивался. Конечно же, грамотные популистские технологии еще надо уметь делать, но пока во всей этой борьбе не видно Украины. Продолжается борьба за власть, не за улучшение жизни страны, а за удовлетворение личных политических интересов.