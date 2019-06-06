Новые партии имеют хорошие шансы на досрочных выборах

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому сказали об ошибке
Зеленскому сказали об ошибке
Просмотров: 2854
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 31647
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 360
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 306
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1872
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 2898
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5328
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3564
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2205
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7668
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 2394
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 333
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 495
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1035
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3618
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 207
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 07:25

Новые партии имеют хорошие шансы на досрочных выборах

  Комментировать

Спецификой парламентской кампании 2019 года будет неполноценность самого избирательного процесса, учитывая дефицит времени для проведения масштабных кампаний. Согласно законодательству, гонки уже стартовали, а деятельности многих штабов и не видно. Такая спешка в проведении досрочных выборов не является сюрпризом. Новому президенту страны требуется большинство в парламенте для реализации обещанного, да и новая команда не хотела к осени терять свой рейтинг.

Еще одной особенностью молниеносной парламентской кампании 2019-го становится то, что крупные политические игроки навязывают людям политическую дискуссию ни о чем. Не предоставляют никаких конкретных решений для страны: команды, которые боролись во втором туре президентских выборов, создают медийные волны о чем угодно, но не о конкретике: "мажоритарка", "изменение законодательства по выборам", "приезд Саакашвили". Меньше говорят о войне, тарифах, рабочих местах, медицине, образовании. Такая технологичность крупных игроков открывает шанс для новых партий выглядеть более убедительными на фоне своих конкурентов.

В Украине имеют высокую актуальность вопросы реформирования местного самоуправления, аграрного сектора, борьбы с коррупцией.

У новых партий есть хорошие шансы пройти в парламент, поскольку уже сейчас имеют потенциально сильную основу. Так называемая "партия мэров" может претендовать на заполнение повестки дня региональной политики в парламенте. Аграрная партия может превратиться в постоянную силу, которая будет системно работать и продвигать интересы украинских аграриев, бороться за украинскую землю. Партия "Голос" будет стремиться актуализировать антикоррупционную повестку дня как механизм построения успешной Украины.

Оппоненты этих партий будут гасить их рейтинги различными технологиями, но фундамент есть хороший у каждой из трех перечисленных:

- Партия мэров - местные известные лидеры могут получить поддержку в своих регионах. Ее потенциальные лидеры способны на местах мобилизовать свой электорат. Но это все на перспективу, потому что структура этой партии еще не начала работу как единый механизм.

- Аграрная партия - имеет в регионах положительный опыт и все предпосылки для успешного результата. Сложившаяся партийная структура полноценно отработала на региональном уровне выборы в ОТГ. По всем результатам на локальном уровне стабильно входила в тройку лидеров. Согласно последнему исследованию электоральных настроений социологической группы "Рейтинг" у Аграрной партии 1,4 процента. И это без активной медийной кампании и при всех нападках на нее, фактически это стартовая их позиция. Их шансы на прохождение в Раду растут и за счет того, что у них один из самых малых антирейтингов. К тому же их результат 1,4 процента уже превышает показатели известных политических сил, представленных в парламенте. Например, "Самопомощь" (1,1%), УДАР (0,4%), "Возрождение" (0,4%), "Народный фронт" (0,2%).

- Партия "Голос" - на ее стороне такой важный фактор, как общенациональная узнаваемость политического лидера, которая формирует благоприятную основу для хорошего старта. Вторая основа их успеха - на правильном построении партийной структуры и на работе в поле. Учитывая тех личностей, которых Вакарчук приглашает в команду, "Голос" может предлагать какую-то конкретику и стратегические решения уже на стадии избирательной кампании.

На данный момент только у новых партий есть возможность уменьшить тот массовый поток популизма, который идет от лидеров избирательной гонки. Такое ощущение, что для двух команд второй тур президентских выборов и не заканчивался. Конечно же, грамотные популистские технологии еще надо уметь делать, но пока во всей этой борьбе не видно Украины. Продолжается борьба за власть, не за улучшение жизни страны, а за удовлетворение личных политических интересов.

Автор: Антон КУЧУХИДЗЕ, политолог-международник, "Украинские Новости"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Новые партии имеют хорошие шансы на досрочных выборах». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Правительство не разбежится - Гройсман
Правительство не разбежится - Гройсман 2 Просмотров: 36704
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 34785
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 31647
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 29116
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 22545
Комментарии
В первом зарубежном визите президент не поднял ни одной острой темы
В первом зарубежном визите президент не поднял ни одной острой темы Просмотров: 117
Леонид Кучма вернулся в Минские переговоры
Леонид Кучма вернулся в Минские переговоры
Нам предлагают простить России все преступления
Нам предлагают простить России все преступления Просмотров: 54
Кремль настраивает россиян против себя
Кремль настраивает россиян против себя Просмотров: 648
"Россия руками Портнова и Шуфрича пытается отомстить Порошенко и Украине"
"Россия руками Портнова и Шуфрича пытается отомстить Порошенко и Украине" Просмотров: 819
Больше всего комментируют
13
Активисты пикетируют дом Порошенко
10
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
7
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 1316
Голосование Стоит ли идти в отставку министру внутренних дел Арсену Авакову?
  • Да, после гибели 5-летнего Кирилла должен был сделать это сразу
  • Нет, министр не несет ответственность за всех полицейских в стране
  • И так уйдет с должности вместе со всем правительством
  • Это не в традициях украинской политики
  • Пусть завершит реформу полиции и может идти
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua