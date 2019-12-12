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пятница, 13 декабря 2019 06:11

Ни один из Майданов не стал настоящей революцией

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Украинцы любят Майдан. Революция соблазняет простыми ответами на сложные вопросы. Дает иллюзию самореализации, нужности и важности. Поэтому так сложно было расчистить центр Киева весной 2014-го, когда Майдан потерял смысл. Люди не торопились возвращаться в будни.

К сожалению, ни один из наших Майданов не стал настоящей революцией. Революции меняют систему — нам удавалось менять разве что власть имущих. И только потому, что власть нарушала все правила и посягнул на самое дорогое — наши свободу и достоинство. Мы каждый раз восставали, свергали власть, но возвращались домой, так и не изменив правила игры. Потому что до сих пор не научились отличать политическую борьбу, в которой говорится о распределении полномочий между политиками, от более важного уровня — конституционной архитектуры государства.

Было бы у Владимира Зеленского монобольшинство в парламенте, если бы президент Украины не имел права досрочно прекращать полномочия Верховной Рады по такой сомнительной причине, как отсутствие коалиции? Не уверен. Или представим, что Украина изменила Конституцию и решила избирать президента в парламенте, ослабив его полномочия. Верховная Рада точно была бы другой. Итак, были бы другой и президент, и премьер при тех же предпочтениях избирателей. Мы имели бы другой состав парламента, если бы изменили избирательную систему.

Эффективная конструкция государства важнее вопроса, кто сегодня временно занимает властные кабинеты. Единственный перспективный способ борьбы с "не тем" президентом — монтировать в Конституцию предохранители против чрезмерной концентрации власти, полномочий, а следовательно и рисков в одних руках.

Если Зеленский действительно хочет войти в историю, единственный способ это сделать — уже сейчас проектировать новую сбалансированную и эффективную конституционную архитектуру будущей Украины. А не перетягивать на себя властные полномочия, разбалансируя Основной закон.

Автор: Геннадий ДРУЗЕНКО, правовед
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