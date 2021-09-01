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четверг, 02 сентября 2021 07:06

Независимость, оккупированная олигархами

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Часть Украины восьмой год захвачена Россией. Однако всю ее давно оккупировал украинский олигархат. Мы можем хорошо отпраздновать 30-летие независимости, но шансов на построение современного государства в условиях этой оккупации у нас нет.

Олигархический гнет привел к десятилетиям пробуксовывания в развитии. Что сделало невозможным проевропейский путь Украины, который прошли постсоветские балтийские государства или наши западные соседи.

Ахметов, Пинчук, Коломойский, Порошенко, Фирташ и другие - фактические владельцы Украины уже более двух десятилетий. Их приоритетом был и остается бизнес и рост состояния, а не интересы государства.

Олигархи приводят к власти своих людей. Контролируют законодательный процесс. Они повлияли на всех президентов - кроме разве что Леонида Кравчука, потому что при его президентстве олигархат еще не сформировался. Один из олигархов даже сам умудрился стать президентом.

Во время каждых выборов они умело загоняли украинцев в нужные ворота благодаря приспособленным для этого законодательным нормам, медиаресурсам и высокооплачиваемым политтехнологам.

Олигархам выгодна коррумпированность политиков и чиновников. Это одно из необходимых условий для того, чтобы успешно доить государство.

Украина нужна им слабой и нереформированной. Олигархи ненавидят проевропейские реформы. Ведь это разрушает основы их "бизнеса". Недаром политики на службе у олигархов и их медиа с готовностью раздувают мифы о "внешнем управлении" - как только намечаются невыгодные им изменения по европейскому образцу.

Олигархи всегда были договороспособны с Кремлем. Дешевый российский газ для своего бизнеса, наличие активов в России, льготы для экспорта туда - все это определяло внешнюю политику Украины в течение многих лет. Ради собственной выгоды олигархат не прочь поступиться государственным суверенитетом. В значительной степени из-за интересов олигархов мы не отошли на безопасное от враждебной России расстояние до 2014-го, и имеем сейчас войну.

Построение страны для людей, а не для кучки олигархов и их наемников - вызов, сопоставимый с российской агрессией. Ведь в обоих случаях речь идет о независимости.

Автор: Анатолий МАРЦИНОВСКИЙ
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Дата
02
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