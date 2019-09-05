"Невозможно будет восстановиться через суды"

— Реформа должна перезапустить Генпрокуратуру. Возобновить к ней общественное доверие, — говорит эксперт по праву Геннадий Дубов, 34 года.

Президент Украины 29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуратуры. Предлагает переименовать орган в офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры превратится в Тренинговый центр.

Владимир Зеленский предлагает ликвидировать Военную прокуратуру, но сохранить за генпрокурором право образовывать специализированные. Уменьшить количество работников с 15 тысяч до 10. Все прокуроры вынуждены были уволиться или пройти аттестацию, чтобы остаться на должности. Это тесты и собеседования. Если человек раньше не работал прокурором, может принять участие в отборе. Должен иметь юридическое образование и стаж правовой работы. Такие же требования вернут и для генпрокурора. Их отменили в 2016 году-чтобы назначить Юрия Луценко. 29 августа его в должности заменил Руслан Рябошапка.

Президент также предлагает увеличить базовый оклад работников прокуратуры с 12 до 15 прожиточных минимумов. Это примерно 30 тыс. грн.

До 1 сентября 2021 года остановят деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры. На это время будут рассматривать дисциплинарные дела кадровые комиссии в Офисе генпрокурора и областных отделениях. Они же будут обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности. Их состав и порядок работы будет определять генпрокурор.

— Офис генпрокурора — не просто новое название. Ликвидируют одно учреждение и образуют другое. Это упростит обновление кадров. Без этого трудно провести люстрацию, — говорит Геннадий Дубов.

— Пришлось бы соблюдать процедуру увольнения каждого работника. А так, кто не пройдет конкурс в офис генпрокурора, того не переведут. В этом случае невозможно восстановиться через суды, как было с люстрацией полиции.

Кто из старых кадров останется — будет решать руководство. Реформа прописана так, что в большой степени будет зависеть от личного желания генпрокурора. Его полномочия увеличивают.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия не могла привлечь прокуроров к ответственности даже за нетрезвое вождение. Это неэффективный орган. Власти решили не ждать решения комиссии по каждому прокурору. Эти функции будет выполнять Руслан Рябошапка. Время покажет, насколько добросовестно и профессионально.

Военную прокуратуру ликвидировали в 2010-м и вернули в 2014 году. Это орган двойного подчинения — ГПУ и Минобороны. После ликвидации могут создать специализированную. Или делегируют функции отдельным подразделениям гражданских.

— Военная прокуратура была относительно независимой. Не находилась полностью под влиянием генеральной. Президент ликвидирует ее, чтобы сконцентрировать власть в руках своей команды, — считает военный эксперт Алексей Арестович, 44 года.

— Военная прокуратура занималась специфическими преступлениями, как, например, жестокое обращение с пленными. Или искала наших солдат, которых незаконно удерживают на оккупированной территории. Ее нельзя ликвидировать в условиях войны. Гражданская прокуратура не сможет подхватить эти расследования, которые вели в течение пяти лет. Нужно время, чтобы понять ее специфику.

Возможно, команда президента планирует сделать некий специализированный орган в пределах Офиса генпрокурора. Однако пока говорят только о ликвидации. Не предлагают альтернативу. А она нужна.