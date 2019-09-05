"Невозможно будет восстановиться через суды"

 
Ексклюзивы
1/5
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
3 Просмотров: 1827
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1053
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
"Летели мины, "Грады", ствольная артиллерия работала" - как выходили из окружения в Лутугино 1 сентября 2014-го
Просмотров: 648
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Что будет с Генпрокуратурой после реформы
Просмотров: 8721
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
"С отменой неприкосновенности есть нюанс": предшественник дал совет новым нардепам
Просмотров: 1233
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
Авакова оставили на должности, поскольку новая власть боится улицы
1 Просмотров: 1854
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 6327
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 6399
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1764
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 792
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1053
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 29214
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6705
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2763
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
05 сентября 2019
Просмотров: 270
Великі люди
Коли виходжу з відпустки на початку вересня, їдучи зранку на роботу, відчуваю дивну тривогу, яка до вечора в суєті потроху вивітрюється, й не встигаю ...
пятница, 06 сентября 2019 06:25

"Невозможно будет восстановиться через суды"

  Комментировать

— Реформа должна перезапустить Генпрокуратуру. Возобновить к ней общественное доверие, — говорит эксперт по праву Геннадий Дубов, 34 года.

Президент Украины 29 августа внес в Верховную Раду законопроект №1032 о реформе Генеральной прокуратуры. Предлагает переименовать орган в офис генерального прокурора. Региональные и местные отделения станут областными и окружными. Национальная академия прокуратуры превратится в Тренинговый центр.

Владимир Зеленский предлагает ликвидировать Военную прокуратуру, но сохранить за генпрокурором право образовывать специализированные. Уменьшить количество работников с 15 тысяч до 10. Все прокуроры вынуждены были уволиться или пройти аттестацию, чтобы остаться на должности. Это тесты и собеседования. Если человек раньше не работал прокурором, может принять участие в отборе. Должен иметь юридическое образование и стаж правовой работы. Такие же требования вернут и для генпрокурора. Их отменили в 2016 году-чтобы назначить Юрия Луценко. 29 августа его в должности заменил Руслан Рябошапка.

Президент также предлагает увеличить базовый оклад работников прокуратуры с 12 до 15 прожиточных минимумов. Это примерно 30 тыс. грн.

До 1 сентября 2021 года остановят деятельность Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуратуры. На это время будут рассматривать дисциплинарные дела кадровые комиссии в Офисе генпрокурора и областных отделениях. Они же будут обеспечивать и отбор новых прокуроров на вакантные должности. Их состав и порядок работы будет определять генпрокурор.

— Офис генпрокурора — не просто новое название. Ликвидируют одно учреждение и образуют другое. Это упростит обновление кадров. Без этого трудно провести люстрацию, — говорит Геннадий Дубов.

— Пришлось бы соблюдать процедуру увольнения каждого работника. А так, кто не пройдет конкурс в офис генпрокурора, того не переведут. В этом случае невозможно восстановиться через суды, как было с люстрацией полиции.

Кто из старых кадров останется — будет решать руководство. Реформа прописана так, что в большой степени будет зависеть от личного желания генпрокурора. Его полномочия увеличивают.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия не могла привлечь прокуроров к ответственности даже за нетрезвое вождение. Это неэффективный орган. Власти решили не ждать решения комиссии по каждому прокурору. Эти функции будет выполнять Руслан Рябошапка. Время покажет, насколько добросовестно и профессионально.

Военную прокуратуру ликвидировали в 2010-м и вернули в 2014 году. Это орган двойного подчинения — ГПУ и Минобороны. После ликвидации могут создать специализированную. Или делегируют функции отдельным подразделениям гражданских.

— Военная прокуратура была относительно независимой. Не находилась полностью под влиянием генеральной. Президент ликвидирует ее, чтобы сконцентрировать власть в руках своей команды, — считает военный эксперт Алексей Арестович, 44 года.

— Военная прокуратура занималась специфическими преступлениями, как, например, жестокое обращение с пленными. Или искала наших солдат, которых незаконно удерживают на оккупированной территории. Ее нельзя ликвидировать в условиях войны. Гражданская прокуратура не сможет подхватить эти расследования, которые вели в течение пяти лет. Нужно время, чтобы понять ее специфику.

Возможно, команда президента планирует сделать некий специализированный орган в пределах Офиса генпрокурора. Однако пока говорят только о ликвидации. Не предлагают альтернативу. А она нужна.

Автор: Ангелина КОВАНДА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Невозможно будет восстановиться через суды"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
сентября

Родственница первого украинского переселенца стала кинозвездой

Самое читаемое
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
Изнасиловали и зарезали: страшные подробности убийства женщины в Гидропарке
3
 Просмотров: 53046
Зайцева &quot;ушла&quot; по этапу: показали фото и видео &quot;жилья&quot;
Зайцева "ушла" по этапу: показали фото и видео "жилья"
7
 Просмотров: 47971
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
Мужчина показывал невесте свадебное кольцо 20 раз, но она этого не заметила
23
 Просмотров: 32276
&quot;Мисс Украина-2019&quot;: в сеть попали самые &quot;горячие&quot; снимки участниц конкурса
"Мисс Украина-2019": в сеть попали самые "горячие" снимки участниц конкурса
24
 Просмотров: 28792
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
Соблазнительный купальник и аппетитные формы: Тина Кароль показала секс возле бассейна
8
 Просмотров: 17600
Комментарии
"Кличко могут переназначить, если принесет клятву на верность Зеленскому"
"Кличко могут переназначить, если принесет клятву на верность Зеленскому" Просмотров: 54
Президент уволил Виктора Муженко из армии
Президент уволил Виктора Муженко из армии Просмотров: 54
Чиновники должны получать несколько тысяч долларов
Чиновники должны получать несколько тысяч долларов Просмотров: 18
Кремль начал масштабную спецоперацию против Украины
Кремль начал масштабную спецоперацию против Украины Просмотров: 108
"Трампу неинтересно говорить с пешкой Зеленским, если может с ферзем Путиным"
"Трампу неинтересно говорить с пешкой Зеленским, если может с ферзем Путиным" Просмотров: 27
Больше всего комментируют
8
Главного подозреваемого по делу МH17 выпустили из СИЗО
6
Депутат от "Слуги народа" спровоцировал скандал из-за российского флага
4
Освобождение террориста Цемаха: активисты устроили митинг на Майдане Независимости
3
"Путь к поражению в войне" - какие последствия будет иметь освобождение террориста Цемаха
2
Зеленский объяснил, почему ветировал закон о "Пласт"
Голосов: 106
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua