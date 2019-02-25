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вторник, 26 февраля 2019 06:46

Нет впереди веков

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Мы все это знаем, но только журналист Олег Бойченко сформулировал суть подлости ситуации. Доллар поднялся — поднялись и цены, говорят — это же экономика, падлы свое не упустят. Доллар упал — а цены не падают, значит, дело не в экономике, а в падлах.

Макабра, скажете? Но макабрует действительность, в которой живут украинцы 27 лет независимости, а особенно после победы мародеров над Революцией достоинства, на волне которой их занесло на вершину власти. Макабра последних лет превосходит даже эпоху Кравчука-Кучмы с неуемной десятитысячной инфляцией и грабительскими трастами Пинзеника-Терехина. Тарифоценомор генетически перекликается с голодомором, всевозможные роттердам-дюссельдорфские эксперименты напоминают фашистские попытки уничтожить партизанское движение, только в роли партизан — все мирное население страны. Мародеры носятся с "реформами" как курица с первым яйцом, но никак не могут то яйцо снести — от собственного переедания и от полуголодного выживания людей. Несмазанное колесо украинской телеги скрипит уже на весь мир, но правящее кодло делает вид, что не слышит скрипа. А уж, как пишет наша великая пророчица, нет впереди веков, и чего ждать от всех этих порошенко, гройсманов, луценко с их политической, моральной и этической глухотой?

Сегодня вторник, и все сказанное можно повторить раз сорок, да какая из этого польза? Подлость мародеров столь же бесконечна, как бесконечна дробь в математике, и не надо понимать себя, чтобы надеяться, будто грабитель готов стать робингудом или кармелюком, а слабый духом — богатырем и борцом за честь и славу отчизны. Кто раз украл, тот навеки вор. И его религия: на чьем гумне молотят, тому и хлеб возят. А молотят сегодня на их гумне.

Почему это — их гумне, переспросите? Почему, скажем, Полтавский горнообогатительный комбинат, который в шестидесятых годах прошлого века строили комсомольцы со всех концов Украины, теперь — "гумно" Константина Жеваго? Или старая-престарая Киевская кондитерская фабрика-порошенковский "Рошен"? А комбинат Ильича — ахметовская вотчина? Ну, не вам же рассказывать о ваучерах, которые и вас могли сделать владельцами этих и тысяч других предприятий. Могли, да не сделали, у вас их купили по дешевке, фактически — выцарапала вместе с зубами. А известно же: плохой спрят и доброго соблазнит. А если точнее и так, как наш народ говорит: не только тот вор, что крадет, а и тот что лестницу держит.

Помню собрание села Горы, под самым Киевом, где-то в нулевых годах, на которое позвали и меня, тогда народного депутата и журналиста "Сельских вестей". Село бунтовало: у них скупили землю по дешевке, а сейчас цены выросли — и давай, депутат, помоги нам вернуть ту землицу.

Чем больше я вникал в ситуацию, тем больше убеждался — это возможно только через суд, да и то бабушка надвое сказала: на участках уже стояло дачное жилье — и что, его разрушать? Конечно же, крестьян обманули, воспользовавшись их правовой неграмотностью, но за малым загайка — сами же дали себя обмануть. Знаю, что потом взялся помочь крестьянам бориспольский адвокат, но его убили.

Обыденная будто ситуация кучмовских времен, но это будний день торжества воровства в пик всенародного ограбления властью олигархов. С той трагедии ваучерного драповства — трагедия тарифоценомора и опускания в бессуверенную объектность Украины в мире. Горе, да еще и за горе зацепилось. И что нам делать? Рыдать? Плачем, однако, бедствия не выплачешь. И если нас берут на глум, надо браться за ум. Умного и смелого и черти боятся, а где отвага и голова вместе — и воровская ватага отступает. Только же если вместе и в супряге. Ибо и сила перед разумом никнет. Учтем, что и мародеры не дураки, у них свой интерес, а нам стоит знать, что если нет ума, то и кузнец не вкует, а без него отвага не победит.

Вот нам всем яценюки-гройсманы вбивают в мозги, что все в Украине надо приватизировать. Глупость, конечно, но ведут к этому. Между тем как в Европе да и в США государственный сектор в промышленности больше, чем в уже разворованной Украине, и он дает хороший доход и государству, и человеку. Или затянули и за бугром, и у власти — продавай украинские черноземы. И хоть у крестьян для покупки земли денег нет, продавай и все. Я осенью 2006 года возглавлял делегацию Верховной Рады по приглашению конгресса США, которая изучала крупнотоварное сельскохозяйственное производство. Так там торгуют землей, потому что у американцев есть деньги, но все больше само государство скупает земли и дает в аренду фермерам. Мы не доросли до купи-продай, иначе все поплывет в руки агрохолдингов, а село гибнет. Уже погибает, ану запусти земельный базар-погибнут не только музыкальные пелеховщины, но и райцентры и большие села. Есть же умные механизмы решения земельного вопроса — например, британский опыт распоряжения землей Пенсионным фондом, который у нас дырявый, а мог бы наполняться миллиардами за аренду земельных массивов.

Прежде чем соглашаться на хитрые идеи тех, кто хочет поживиться то ли с земли, то ли с кем-то построенного добра, то ли от вашего бездумства, всегда думай и сравнивай: а что мы с вами, каждый из нас имеет от этих залетов в ваши мозги? Нам лучше живется от всех этих выкрутасов дикого капитализма? Хоть бы ни взад, ни вперед, а то же — ближе к яме, а то и к пропасти. Давайте только вспомним, что уже исчезло. Льноводство, хмелеводство, молока производим в разы меньше, чем в советское время, с мясом-то же. Скажете, а масла бьем для всего мира. Это так, да какой ценой? Подсолнечник высасывает наши черноземы аж гай гудит. Сеем рапс, а биоэтанол из него и кукурузы где гонят? За бугром, потому что наше нефтяное лобби держит на привязи прогресс с горючим, как вредную козу в хлеву. Зерна много, это правда, и то больше благодаря Богу, чем новым технологиям, а землю грех истощать. Политика, экономика и наша политапатия в очень-очень опасных объятиях дают горькие плоды.

Будем трезвыми: Украина, собственно, ее народ пока что в состоянии поражения с властью, со своей так называемой элитой, которая ведет гибридную войну с украинцами.

И хоть имеем прекрасную формулу извлекать из поражения победу, и наша поэтесса вкладывает в уста Богдана Хмельницкого мобилизующие слова: "Жизни человеческой сжатые сроки, нет времени на поражение!", реальность такова, что мразь пирует свое святокрадство, разгром великой нации и сведение ее до нищенского выживания. От правды некуда деваться: это произошло и из-за измены и ничтожества тех, кто привык считать себя элитой без прохождения практики в Полтавском институте свиноводства, где выводят действительно элитные породы, и из-за неспособности к сопротивлению значительной части заведенного в нищету населения. Мамаево нашествие капитала дает себя найти. Мертвая хватка капитала уничтожила миллионы людей и сжала зубы не одному поколению, с нашим включительно. Мертвая хватка олигархата уничтожает людей разного возраста, уничтожает государство и гасит волю к сопротивлению, отдает территорию в эксплуатацию новейшим пришельцам.

Украинцам выпали уникальные испытания. Это, конечно, не школа познания великих отличий и истин, но это та школа прозрения, которая выпадает не каждому народу. Хуже прозрений, но и они дают урок — выпрямиться и постоять за себя. Постоять так, чтобы не было тризны мародеров по Украине. И стоя так не на конскую пасху, а сейчас, сегодня — завтра может быть поздно.

Автор: Иван БОКИЙ
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