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четверг, 10 декабря 2020 06:41

Нет полностью независимых государств

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Внешние силы пытаются лишить Украину возможности самостоятельно принимать политические решения, заявляют некоторые наши политические силы. Мол, Евросоюз, США, Международный валютный фонд, НАТО навязывают те, которые служат их интересам. А еще влияют масоны, тайное мировое правительство и аж до сатанистов, считают сторонники теории внешнего управления.

В современном мире нет полностью независимых государств. Все связаны тысячами двусторонних и многосторонних соглашений. Даже Северная Корея. Чем больше страна имеет зон свободной торговли, соглашений, чем теснее вовлечена в международное сотрудничество, тем выше ее уровень экономического и гуманитарного развития.

С момента провозглашения независимости Украина делала все, чтобы добиться международного признания. Международные соглашения, подписанные от ее имени, ратифицирует Верховная Рада. Никто не может заставить страну что-то делать без согласия всенародно избранного парламента.

В конце 2013 года перед Украиной предстал геополитический выбор. Россия предлагала восстановление советской империи. ЕС - возможность пользоваться европейским опытом общественных изменений и доступ к рынку. Революция достоинства началась именно с требования подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом. А военное вторжение окончательно развернуло большинство украинцев от России.

Соглашение об ассоциации действительно имеет немало обязательств. Большинство направлены на то, чтобы жизнь в Украине приблизилось к европейским стандартам благополучия, справедливости и порядка. Даже те, кто говорит о внешнем управлении, скорее хотят жить, как в Копенгагене, а не как в Кемерово. ЕС заинтересован иметь стабильного и предсказуемого соседа, инвестировать и торговать. Поэтому во исполнение соглашения нам дают деньги, экспертную помощь и доступ к лучшим практикам.

Другим важным партнером Украины является НАТО. Ни одной стране мира не удалось перейти в "высшую лигу наций" без зонтика безопасности. Потому что всегда найдутся соседи, которые рады сжечь ваш дом. На украинском примере: маленькая советская армия не победит большую советскую. Надо расстаться с наследием СССР. Североатлантический альянс - это не только прямая поддержка, но и комплекс стандартов современной армии. Подписали соглашение, получили помощь - надо выполнять добровольно взятые на себя обязательства.

Чаще всего объектом атаки борцов с "внешним управлением" становятся международные финансовые организации, которые дают Украине займы в обмен на реформы. Их требования направлены на увеличение уверенности в возврате займов. Но и соответствуют интересам украинцев: правосудие, борьба с коррупцией, экономический рост.

Борцы с "внешним управлением" есть двух категорий. Первые - непосредственные агенты России. Их задача - через невыполнение Украиной своих обязательств перед международными партнерами вбить клин в отношения, оставить в изоляции, бросить в объятия России.

Вторая категория борцов не желает российского рабства. Им милее украинский феодализм. Олигархи хотят сохранить ручные суды, постсоветские ограничения, сдерживающие развитие малого и среднего бизнеса, непрозрачные правила игры. Хотят сдержать инвестиции, которые создадут новые рабочие места. Ведь их благосостояние основывается на низких зарплатах. Они против приватизации, потому что это разрушает схемы контроля государственных предприятий по принципу "доходы - себе, расходы - государству". Они против борьбы с коррупцией, потому что это ограничивает их возможности договариваться во властных кабинетах. "Внутреннее управление", к которому нас призывают, - на самом деле феодальное.

Сторонники украинского феодализма провозглашают: мы не должны идти по пути Запада или Востока, у нас есть собственный. Но это возможно только на Луне, а на нашей планете отсталую и самоизолированную страну проглотит первый попавшийся хищник. Он уже вцепился в нашу ногу.

Страны Евросоюза претворили изменения, которые нам предлагают, еще в 1990-е и расцвели. Неудивительно, что среди украинцев есть склонные барахтаться в остатках советского наследия. Такие настроения пропагандируют телеканалы, принадлежащие олигархам-феодалам. Представьте себе, что в селе времен Тараса Шевченко местный господин регулярно объясняет крестьянам, как плохо быть свободным и как хорошо иметь того, кто обеспечит стабильное крепостничество.

Автор: Валерий ПЕКАРЬ, сооснователь гражданской платформы "Нова країна"
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Сейчас вы читаете новость «Нет полностью независимых государств». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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Дата
10
декабря

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