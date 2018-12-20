Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству

12 декабря в конференц-зале черкасской гостиницы "Днепр" состоялась научно-практическая конференция партии "Основа". Председатель партии Андрей Николаенко и его команда обсудили с черкасским активом и сторонниками "Основы" стратегию "Платформа — "Наша Основа". Эта модель развития экономики, социальной сферы и системы госуправления, которая после обсуждения станет новой программой партии, разработана ведущими украинскими экономистами, среди которых — четверо черкасских научных работников.

Политсила развивается как партия мультилидерского типа, основанная на демократических принципах. То есть партия, в которой каждый "человек дела" приходит со своими идеями, приносит собственный опыт и знания. Главное задание стратегии — вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству. Для этого нужно построить такое государство, которое будут уважать.

Важное направление доктрины "Основы" — необходимость изменения Конституции Украины.

— Должна быть изменена система государственного управления, поскольку человек является важнейшей ценностью. А наша Конституция Украины — это миф, — убежден председатель партии "Основа" Андрей Николаенко. — С одной стороны, якобы декларирует попытки построить рыночную экономику, с другой — утверждает постсоветскую административную систему, которая по своей сути против рыночных отношений. Наша Конституция (в отличие от главных законов других государств) начинается не словами "Мы, народ Украины", а "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа". Сегодня Верховной Раде доверяет меньше двух процентов населения Украины, и эта институция берет на себя судьбоносные решения: вступать в НАТО или в ЕС, изменять территориальное устройство, переименовывать по своему усмотрению города.

Программа спасения Украины предусматривает достижение уровня ВВП — $710–750 млрд (19–21 трлн грн. — ГПУ), для этого темп роста экономики следует обеспечить не менее чем на 10–15%. Чтобы был внутренний спрос на трудовые ресурсы, средняя заработная плата украинцев должна составлять $1000–1200 (28–33 тыс. грн. — ГПУ), 50 процентов населения по доходам должны достичь уровня среднего класса, а средняя продолжительность жизни — утвердиться на отметке 75 лет. Продолжительность жизни — это совокупный показатель, который свидетельствует об уровне развития экономики. Это не только медицина, но и возможность должным образом питаться качественными продуктами, получать достойную зарплату и много других факторов.

— Главные вызовы перед Украиной — стагнация экономики, гиблая долговая политика, потеря инвестиционной политики — привели к крайней бедности населения, коррупции и недоверию к власти, — убежден лидер черкасской облорганизации, руководитель фракции "Основа" в Черкасском областном совете Александр Рыбченко. — Команда партии людей дела призывает единомышленников к дискуссии, компромиссам, гражданской активности в перезагрузке страны ради ее спасения.

В обсуждении основных принципов стратегии "Основы" приняли участие десятки людей, которые внесли ряд предложений и инициатив.