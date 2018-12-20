Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству

 
Ексклюзивы
1/5
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 189
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 1323
Кремль готовит наступление - эксперт
Кремль готовит наступление - эксперт
Просмотров: 3681
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
"В 60-х не помню здесь ни одной украинской семьи" - в городе из 7 тыс. евреев осталось 30
Просмотров: 3942
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
У Савченко начались проблемы со зрением и слухом
Просмотров: 1710
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
Шутки с Путиным и договоренности с Януковичем: чем запомнились два премьерства Тимошенко
1 Просмотров: 2205
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
Когда Порошенко пытается пробить слезу, тогда ему не верится - эксперт
10 Просмотров: 1143
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Украинская церковь станет одной из самых влиятельных православных церквей - эксперт
Просмотров: 2727
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
Создание антикорсуду идет по плану, если ВККС не застопорит - эксперт
1 Просмотров: 162
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
"Теперь будем иметь независимость духовную": как прошел день на Софийской площади
Просмотров: 1512
Фото
Все фото
2
2
3
2
2
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
Юлия Тимошенко обещает в три раза более дешевый газ
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
Интервью
1/5
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1422
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
1 Просмотров: 2403
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1566
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
"Под прицелами автоматов в Донецке молились за Украину" - пастор о молитвенном Майдане и плене в ДНР
Просмотров: 3159
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
"Когда ребенок рождается, он еще на 99 процентов находится в космосе" - Владимир Сорока
Просмотров: 1134
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
21 декабря 2018
2 Просмотров: 323
Кольорові конверти
Поміж усіх передноворічних клопотів є один особливий — це коли пишеш і надсилаєш привітання. Здавалось би, ну що там такого? Сів, написав, ...
пятница, 21 декабря 2018 05:25

Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству

  Комментировать
 

12 декабря в конференц-зале черкасской гостиницы "Днепр" состоялась научно-практическая конференция партии "Основа". Председатель партии Андрей Николаенко и его команда обсудили с черкасским активом и сторонниками "Основы" стратегию "Платформа — "Наша Основа". Эта модель развития экономики, социальной сферы и системы госуправления, которая после обсуждения станет новой программой партии, разработана ведущими украинскими экономистами, среди которых — четверо черкасских научных работников.

Политсила развивается как партия мультилидерского типа, основанная на демократических принципах. То есть партия, в которой каждый "человек дела" приходит со своими идеями, приносит собственный опыт и знания. Главное задание стратегии — вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству. Для этого нужно построить такое государство, которое будут уважать.

Важное направление доктрины "Основы" — необходимость изменения Конституции Украины.

— Должна быть изменена система государственного управления, поскольку человек является важнейшей ценностью. А наша Конституция Украины — это миф, — убежден председатель партии "Основа" Андрей Николаенко. — С одной стороны, якобы декларирует попытки построить рыночную экономику, с другой — утверждает постсоветскую административную систему, которая по своей сути против рыночных отношений. Наша Конституция (в отличие от главных законов других государств) начинается не словами "Мы, народ Украины", а "Верховная Рада Украины от имени Украинского народа". Сегодня Верховной Раде доверяет меньше двух процентов населения Украины, и эта институция берет на себя судьбоносные решения: вступать в НАТО или в ЕС, изменять территориальное устройство, переименовывать по своему усмотрению города.

Программа спасения Украины предусматривает достижение уровня ВВП — $710–750 млрд (19–21 трлн грн. — ГПУ), для этого темп роста экономики следует обеспечить не менее чем на 10–15%. Чтобы был внутренний спрос на трудовые ресурсы, средняя заработная плата украинцев должна составлять $1000–1200 (28–33 тыс. грн. — ГПУ), 50 процентов населения по доходам должны достичь уровня среднего класса, а средняя продолжительность жизни — утвердиться на отметке 75 лет. Продолжительность жизни — это совокупный показатель, который свидетельствует об уровне развития экономики. Это не только медицина, но и возможность должным образом питаться качественными продуктами, получать достойную зарплату и много других факторов.

— Главные вызовы перед Украиной — стагнация экономики, гиблая долговая политика, потеря инвестиционной политики — привели к крайней бедности населения, коррупции и недоверию к власти, — убежден лидер черкасской облорганизации, руководитель фракции "Основа" в Черкасском областном совете Александр Рыбченко. — Команда партии людей дела призывает единомышленников к дискуссии, компромиссам, гражданской активности в перезагрузке страны ради ее спасения.

В обсуждении основных принципов стратегии "Основы" приняли участие десятки людей, которые внесли ряд предложений и инициатив.

Автор: Татьяна КОРОЛЬ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Необходимо вернуть уважение государства к гражданам, а граждан — к государству». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
Фотограф показал горячих красавиц без нижнего белья в холодных комнатах
25
 3 Просмотров: 41952
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
Грудь в икре и пьяная молодежь: показали необычные снимки Нового года
11
 Просмотров: 28109
Показали неразграбленную египетскую гробницу
Показали неразграбленную египетскую гробницу
5
 Просмотров: 12339
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
В цель за тысячу метров: пулеметчики в ООС продемонстрировали свои умения
7
 1 Просмотров: 12042
Леся Никитюк рассказала правду о &quot;Танцах со звездами&quot;
Леся Никитюк рассказала правду о "Танцах со звездами"
 Просмотров: 10548
Комментарии
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук
Объединение демократической оппозиции: Гриценко поддержали Томенко и Катеринчук
Ватикан признал Православную церковь Украины
Ватикан признал Православную церковь Украины
Создали поместную Православную церковь Украины
Создали поместную Православную церковь Украины Просмотров: 216
2019 год будет сложным тестом для украинской нации
2019 год будет сложным тестом для украинской нации Просмотров: 486
"Европа побеждает, когда выбирает принципы вместо колбасы"
"Европа побеждает, когда выбирает принципы вместо колбасы" Просмотров: 99
Больше всего комментируют
20
Украинские военные корабли вновь пойдут в Керченский залив
20
Можем и уничтожить тот разрекламированный мост - Турчинов о создании базы ВМС
10
Подервянский сказал, что думает о кацапах
8
Несчастный случай: назвали причину смерти боевика в исправительной колонии
6
"Кто-то из украинских моряков должен был погибнуть" - Путин об атаке в Керченском проливе
Голосов: 620
Голосование Какое спортивное событие года вам запомнилось больше всего?
  • 1) финал футбольной Лиги чемпионов в Киеве
  • 2) Кубок мира по футболу
  • 3) победа украинского боксёра Александра Усика над россиянином Муратом Гассиевым в Москве
  • 4) выигрыш сборной Украины по футболу группового турнира Лиги Наций
  • 5) победа Элины Свитолиной на Итоговом турнире по теннису
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua