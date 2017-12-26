Не стоит бояться кремлевского бреда об Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Тимчук рассказал о масштабах шпингунськои сетки россиян в Украине
Просмотров: 1242
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Маневры Порошенко могут перевернуть властное авто - эксперт
Просмотров: 2187
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
Около полутысячи человек на Майдане пили кофе
1 Просмотров: 4869
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
"Прожили, и слава Богу" - нардепы оценили результаты 2017-го
Просмотров: 315
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Порошенко тормозит назначение главы Нацбанка
Просмотров: 558
В БПП начинается шторм
В БПП начинается шторм
1 Просмотров: 4519
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Отставка Данилюка может окончательно завалить коалицию
Просмотров: 891
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Певец, который стал украинским героем: история Василия Слипака
Просмотров: 2511
Фото
Все фото
2
2
2
2
2
&quot;Черный список&quot; украинцев вступил в силу в Польше
"Черный список" украинцев вступил в силу в Польше
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Как найти добросовестного работника
Как найти добросовестного работника
&quot;93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу&quot;
"93 процента слушателей центров профессионально-технического образования сразу после учебы находят работу"
&quot;Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства&quot;
"Каневская ГАЭС сохранит уникальный ландшафт в собственности государства"
Интервью
1/5
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
После революций Украина должна пройти Эволюцию достоинства - Скоцик
Просмотров: 315
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Эксперт объяснил, почему в Украине дефицит рыбы
Просмотров: 1836
Порошенко может проиграть
Порошенко может проиграть
29 Просмотров: 6786
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Ежегодно можно обеспечивать жильем от 3 до 5 тысяч переселенцев - эксперт
Просмотров: 225
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Любой проект, если он выполнен профессионально и с любовью, оставляет в душе автора неизгладимый след - Гулык
Просмотров: 396
Колонка
Ольга Гембік
Ольга Гембік
26 декабря 2017
Просмотров: 513
Я — з агро
Після робочого дня забігаю в наш невеликий супермаркет. Яблука, огірки, хурма — все у великих ящиках. Із цінниками тут вічні нерозуміння. ...
среда, 27 декабря 2017 00:50

Не стоит бояться кремлевского бреда об Украине

  Комментировать

"Фашисты", "негры в окопах" и другие российские рассуждения об Украине уже даже не вызывают реакции. А между тем, именно насмешка над ними спасла Украину в 2014 году.

Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, которая может трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Адекватной в оценках прошлого, теперешнего и потенциального будущего.

Украине поспособствовало то, что в России она считалась чем-то от начала понятным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы.

Одна половина Украины воспринималась Россией как "такая же, как мы, — что тут обсуждать". А вторая — "совсем не такая, как мы, — что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами, экспертиза — патриотизмом. И именно это помогло Украине.

Москва была уверена, что соседняя страна посыплется, как карточный домик. Что все ее правобережье поднимет триколоры. Что восток и юг будут воевать за "русский мир". Кремль не учел волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не принял во внимание появление политической нации. Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включительно с теми областями, которые Россия считала своими территориями.

Они и не могли этого просчитать. И чем дольше такая ситуация будет сохраняться — тем лучше. Чем более неадекватно их описание реальности — тем неэффективнее шаги. Каждое новое откровение о "Новороссии" — еще одна подмога для Киева. Когда Кремль говорит об Украине глупости — это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным.

Автор: Павел КАЗАРИН, "Радио Свобода"
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Не стоит бояться кремлевского бреда об Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
декабря

На строительство храма святой Софии потратили три годовых бюджета Византии

Самое читаемое
&quot;Женщину определяет не одежда, а энергия&quot;: Кароль снялась в откровенной фотосессии
"Женщину определяет не одежда, а энергия": Кароль снялась в откровенной фотосессии
9
 Просмотров: 39059
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
Над Донбассом наблюдали странное атмосферное явление
6
 2 Просмотров: 38922
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
Египет и Доминикана: где нежатся под солнцем украинские футболисты
26
 Просмотров: 28804
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
Икона уличной моды: 57-летний продавец овощей поразил тонким чувством стиля
6
 Просмотров: 12024
В Украине будет не по-зимнему тепло
В Украине будет не по-зимнему тепло Просмотров: 9958
Больше всего комментируют
22
"Украина для украинцев": центр Одессы изрисовали антисемитскими надписями
4
Особый статус Донбасса и снятия блокады - озвучили позицию России по будущему Минских соглашений
4
"Ужас в Макеевке" - показали фото предновогоднего города
3
На "выборах" в Госдуму в Крыму не будет спосетригачив ЕС и ОБСЕ
3
"У нас нет закона о запрете выступлений" - Олег Винник рассказал о гастролях в России
Голосов: 986
Голосование Как столичная власть справляется с последствиями снегопада
  • Нормально. Центральные улицы и магистрали расчищены
  • Ужасно. Работа коммунальщиков почти незаметна
  • Дороги почищены, а дворы, тротуары и подземные переходы похожи на "снежный апокалипсис"
  • Обычная ситуация во время снегопада. Городская власть делает все возможное
  • Пусть снег убирает тот, кто разбросал
  • Мне все равно, я не выхожу из дома
  • Ваш вариант пишите в комментариях
Просмотреть