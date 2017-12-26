Не стоит бояться кремлевского бреда об Украине

"Фашисты", "негры в окопах" и другие российские рассуждения об Украине уже даже не вызывают реакции. А между тем, именно насмешка над ними спасла Украину в 2014 году.

Киев спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. Той, которая может трезво и без идеологической мишуры оценивать страну. Адекватной в оценках прошлого, теперешнего и потенциального будущего.

Украине поспособствовало то, что в России она считалась чем-то от начала понятным. Родственники под Житомиром, прогулки по Крещатику или отдых в Ялте считались пропуском в эксперты и входным билетом на телеканалы.

Одна половина Украины воспринималась Россией как "такая же, как мы, — что тут обсуждать". А вторая — "совсем не такая, как мы, — что тут обсуждать". Полутона были никому не интересны. Анализ подменялся лозунгами, экспертиза — патриотизмом. И именно это помогло Украине.

Москва была уверена, что соседняя страна посыплется, как карточный домик. Что все ее правобережье поднимет триколоры. Что восток и юг будут воевать за "русский мир". Кремль не учел волонтерское движение. Добровольческие батальоны. Русскоязычный украинский патриотизм. Он не принял во внимание появление политической нации. Для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. Включительно с теми областями, которые Россия считала своими территориями.

Они и не могли этого просчитать. И чем дольше такая ситуация будет сохраняться — тем лучше. Чем более неадекватно их описание реальности — тем неэффективнее шаги. Каждое новое откровение о "Новороссии" — еще одна подмога для Киева. Когда Кремль говорит об Украине глупости — это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным.