Не повысить зарплаты учителям — ошибка Зеленского

Верховная Рада приняла 18 октября в первом чтении проект государственного бюджета на 2020 год. Заложили рост экономики на 3%. Украина за пять лет даст 40% роста, заявлял премьер-министр Алексей Гончарук. Если по 3% прибавлять - никак столько не получится. Надо по 8% ежегодно.

В бюджете "нескладух" вышло — вагон и маленькая тележка. Главное — не оправдались ожидания бюджетников.

С начала действия безвиза ускорилась трудовая миграция. Вымывание украинских кадров заставило работодателей резко повысить зарплаты. В строительстве, например, за два года их подняли в два раза. Хороший каменщик в Украине зарабатывает на уровне с председателем райгосадминистрации. Но не поднялись зарплаты бюджетников. Теперь сварщик получает 25 тыс. грн, а воспитательница в детсаду — 4 тыс. Разница катастрофическая.

Не повысить зарплаты в бюджетной сфере — ошибка Владимира Зеленского. Учителя не поймут. А может, и не простят. Еще хуже, когда надбавки сокращают. А выравнивать их заставят местные бюджеты. Тогда и бюджеты громад просядут.

Я критиковал правительства Арсения Яценюка и Владимира Гройсмана за плохие и размытые образовательные субвенции (деньги из госбюджета выделяют на места на конкретные цели. — ГПУ). Безвозвратная субвенция — важный элемент в реформе децентрализации. Но оба правительства не учитывали внешкольное и дошкольное образование. Образование — это не только алгебра и история. Кроме уроков, ученик должен еще поиграть на скрипке или пианино, ударить по мячу, повышивать крестиком.

Отсутствие полноценной субвенции демотивирует громады расширять горизонты возможностей для детей. Поэтому детско-юношеские спортивные школы будут закрывать. Мы уже скатились к краю. В Украине спортом занимаются 14% школьников. В Исландии — 80%. В Финляндии в кружковой или спортивной работе задействованы 100% учащихся. У нас — менее половины.

Отношение к образованию и педагогам - основной показатель для правительства. Этот Кабмин будет неуспешен.