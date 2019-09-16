Не поймали ли карася вместо поросенка

Алексей Гончарук назвал Петра Порошенко лучшим украинским президентом. Но премьер-министром Украины его сделал не Порошенко, а Владимир Зеленский. Что будет говорить о нем Гончарук, если вдруг тот уволит его? А такое вполне возможно, если премьеру не удастся — и то быстро — вытащить Украину за уши и за волосы из кризиса.

Арсений Яценюк называл Азарова своим политическим отцом, а став преемником, как неблагодарный сын, поливал его совсем не святой водой. А потом вынужден был уйти с премьерского кресла проклятый народом.

Виктор Ющенко в кресле премьер-министра публично хранил верность Леониду Кучме. И когда я с группой участников акции "За Украину без Кучмы" ходил к нему на абсолютно бессмысленную встречу за поддержку антикучмовского восстания, уже когда все вышли, попросил меня задержаться и передать, что он с нами. Что, скажите, и кому я мог передать, если этого не слышали другие участники нашего похода?

Здесь не о том, что лучше язык держать за зубами. Разве это беда, когда говоришь, что думаешь? Если под языком горошина не дает покоя, то толки ее, только думай, правда ли под него подворачивается. Не думаю, что Гончарук действительно считает Петра Пятого вершиной украинского управленческого гения, а Яценюк ходил в учениках Азарова. И Ющенко точно не был политическим сыном Кучмы. У них очевидно не было взаимной любви. С кем был Виктор первый, до сих пор не знаю. С олигархами - за ручку, а с малыми украинцами - на словах да, а на деле — вам лучше знать. Кто что думает, то и говорит? И с этим тайфуном в голове идем к миру или на край света? Если бы знать, что у кума пьют.

Проще всего сказать: язык мой — враг мой. Или — лучше бы я тогда язык проглотил. А зачем? Не глотай, говори, что знаешь и думаешь, но сверяй с тем, что есть в жизни. Гончарук считает, что Порошенко правильно начал, но не туда вывел? А что он правильно начал? Грабеж назвал рынком? А кому тот рынок служит - стране, народу, каждому украинцу или конкретно Ахметову, Пинчуку, Фирташу, Григоришину? Какой прок от того мне или Алексею, который, как говорят его друзья, не ворует и воровать не будет? Гончарук — либерал, я — социалист, мой единомышленник Юрий Михальчишин — националист. Но все трое — украинские граждане и патриоты, что мы получили от порошенковых "реформ"? Что получат миллионы украинцев, которые поверили слугам народа? Что ждать им от одного из главных слуг — премьер-министра?

Гончарук — парень из народа, хоть и походил на подряде у Дубилета, сиречь — у Коломойского. Поэтому знает, что народ в очередной раз боится поймать карася вместо поросенка. Карасями, конечно же, фигуральными, мы пресыщены, а поросенок три десятилетия убегает от нас, как серый лозами.

Тронное выступление Алексея Валерьевича был слишком неконкретным и расплывчатым, как и спичи Зеленского, чтобы возлагать надежды на поросенка. И кадры для улова свинки подобраны явно не умелыми руками. Преемственность с некоторыми предшественниками поразительна. Ну, что сделает Тимофей Милованов для возрождения "Южмаша" или молочного животноводства и льноводства? В правительстве ни одного специалиста по конкретной экономики, все или грантоеды, или "теоретики", которые разбираются в проблемах промышленности или села ровно столько, как экстрасенсы в космосе. Далекий отголосок 1990 годов с упованием на силу рынка, от которого мир уже отошел.

Я внимательно слушал, как Гончарук хочет "привлечь" инвестиции. Удивила чуть ли не нагорная надежда на приватизацию. Ну, может, из-за молодости он не знает, как первое ваучерное присвоение потеряло целые отрасли промышленности. Сегодня у нас частный сектор больше, чем в больших государствах. И что? Куда загнал миноритариев Ахметов, премьер знает? И мы никак не догоним уровень 1990 года.

Явно, чтобы вкинуть фук народу, наговорят с три короба о продаже земли как панацее возрождения Украины.

Зеленский уже и по заграницам как о свершившемся факте рассказывает о мифических 40 млн га украинских черноземов, которые можно выставлять на продажу. Будто не понимает, что кто становится овцой, того стригут.

Украина ни организационно, ни финансово, ни морально к такому торгу не готова. Земля — не тот же товар, что квартира или машина. Ее рынок — не ударная комсомольская стройка. Да и когда облачился в костюм президента или шорты премьера, должен по должности знать, что из тех 40 млн га, которые обещаешь продавать, уже в ближайшие годы 10-12 млн га надо засадить лесами. Через 30-40 лет Украина наполовину станет новыми Каракумами. Чтобы это предотвратить, надо уже сегодня сажать не за байраком байрак, а леса — в степях, у рек, озер, ручьев, чтобы спасти людей и страну от стихии глобального изменения климата. Вы что, готовы и эти земли продавать, господа Владимир и Алексей?

То, что Гончарук наговорил на ялтинском форуме, ясно указывает на одно: государственную машину круто заносит в кювет, Украина с гордо поднятой головой следует в плен хронической безгосударственности.

Может, для МВФ это на руку клюка, а для украинцев — не так скоро беда вылезет, как влезет. Не надо щетиниться чужими советами. Нанялись слугами народа, вот его и слушайте. А он давно сказал: где выгода, там и потеря, барыши и потерянный рай на одной арбе ездят и цобцабекають одним кнутом. Да и генсека ООН Гутерреша, который провозгласил мировую климатическую катастрофу, надо внимательно слушать.

Хорошее дело предлагает новый премьер, обещая снижение кредитных ставок. Этого давно все ждут. Только ведь он не хуже меня знает, как много здесь одно за другое цепляется.

Не Гончарук виноват, что упала гривна. Не его вина, что погибли многие банки, а с ними и миллиарды украинцев. Не его грех, что депозитная политика Нацбанка отпугивает миллионы людей иметь дело с коммерческими и государственными банками. Но если хорошая идея потянет за собой новые обвалы и провалы, то народ будет спрашивать с него. Ведь он премьер-слуга у кого? У народа, который доверил "Слуге" все, но так же может и забрать. Прежде всего - власть. Научились забирать, а выбирать — научимся. Не карася, а таки поросенка.

Может, рано об этом писать, ведь новый премьер взял месяц на аудит всего содеянного и на программу действий? Не знаю, не рано ли, но не было бы поздно. В Украине есть консенсус олигархов, а вот консенсуса власти и народа нет. Сто дней президента прошли в роликах и молчаниях. Ладно, были выборы, был старый недееспособный парламент и такое же правительство. Теперь пришли дееспособные, поэтому ждем действий, а не молчания в театре теней. В холодке ни под чьими кронами никому отсидеть не удастся.