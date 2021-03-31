Наши ученые могут противодействовать пандемии

Украинские ученые способны помочь государству в борьбе против коронавируса. Но их инициативы никому не нужны.

"Мы начали выявлять мутации коронавируса недавно. Но программу проведения таких исследований подавали правительству еще летом. Ее утвердили Совет национальной безопасности и обороны и Министерство здравоохранения, однако она не получила финансирования, - говорит научный сотрудник Института молекулярной биологии и генетики НАН Украины Анна Геращенко в интервью "Немецкой волне". - Правительство направляет образцы для исследований в лаборатории Германии и Великобритании. Но на них сейчас большая нагрузка. Поэтому результаты нужно ждать минимум месяц-полтора. Мы предлагали сделать быстрее - за неделю. Это помогло бы контролировать распространение мутировавших штаммов. Но нас никто не услышал.

Начали появляться очень опасные формы коронавируса. Имеют большую заразность, скорость распространения, тяжелые клинические проявления. Мы сами собрали около миллиона гривен на закупку реактивов для исследований, когда началась вспышка болезни в Ивано-Франковске. Обнаружили в образцах новый для Украины "британский" штамм коронавируса. Сразу доложили в СНБО, Минздрав и Всемирную организацию здравоохранения. ВОЗ направила к нам инспекцию. Проверка показала, что они доверяют нашим результатам. Но на регулярные исследования у нас нет средств".

То есть в Украине есть специалисты и оборудование, способные помочь противодействовать пандемии, их воспринимает ВОЗ, ученые наскребают деньги и сами все делают, но правительство направляет образцы за границу. А миллиарды закатывает в дороги и Министерство внутренних дел (из 80 млрд грн Фонда борьбы с коронавирусом 26 млрд грн выделили на строительство дорог, почти 5 млрд грн получило МВД. - ГПУ).

Закупку вакцин и вакцинацию провалили. Кампанию с карантином и обеспечением больниц всем необходимым - тоже. Смертность и заболеваемость зашкаливает. Но власть продолжает врать, что все контролирует и имеет план.