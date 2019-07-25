Нам нужно профессиональное правительство, которое сделает реформы и уйдет

В зрелых демократиях традиционный способ формирования правительства - политический. Партии делят министерские портфели между членами своей команды. Проблем нет. Партии строятся на низовых организациях, финансы прозрачные, иерархия поднимает вверх опытных с чистой репутацией. Их деятельность контролируют гражданское общество и судебная власть. Кто ошибся, вылетает навсегда, а то и оказывается за решеткой.

Украина - незрелая демократия. Здесь такой подход не работает. Наши партии - это наскоро построенные проекты без низовых организаций и прозрачной финансовой системы. Общество слабое и не имеет независимых судов. Партийные лидеры всегда найдут способ напомнить министрам, благодаря кому они получили свои кресла. Есть еще партийные спонсоры, которые требуют возврата инвестиций. Портфели получают разные группы интересов, которые плохо договариваются между собой.

Проведение реформ предусматривает потерю политического рейтинга. Как больной не любит врача, который прописывает горькое лекарство и диету, так люди не любят тех, кто осуществляет необходимые изменения. В одной стране реформы никогда не были популярны, а реформаторы не оставались на второй срок. Поэтому политики проводят реформы по принципу: как бы что-то поменять так, чтобы ничего не менять и сохранить имидж реформатора, за который избиратели отдают голоса, а международные организации - деньги.

Альтернативой политическому правительству является профессиональное. Правительство независимых специалистов с опытом, безупречной репутацией и поддержкой со стороны гражданского общества и Запада. Эти люди не будут заботиться о своем рейтинге, потому что не имеют политических обязательств и амбиций.

Политическое правительство, сформированное из членов команды президента, будет защищать его от критики со стороны граждан. Профессиональное правительство примет удар на себя. Сделает свое грязное дело и уйдет в отставку, оставив президента с чистыми руками.

Когда не надо раздавать портфели группам влияния, то в правительство заходят люди, объединенные общими ценностями и программой действий. Лучше всего, если такую команду формирует премьер-министр, который получил одобрение парламентского большинства. Тогда это будет слаженный оркестр.

Первое правительство, сформированное после Майдана, было политическим. Запомнилось только скандалами. Все возможности самых дорогих полгода были потеряны. Осенью 2014-го общество стало продвигать идею профессионального правительства. Появились такие министры, как Абромавичюс, Наталья Яресько, Андрей Пивоварский, Алексей Павленко и много заместителей из профессиональной среды. Благодаря им начались качественные изменения. Выход значительного количества этих профессионалов из правительства привел к торможению реформ. Это мы и увидели во второй половине президентского срока Петра Порошенко.

Нам нужны быстрые и решительные изменения. Это могут сделать только профессионалы. Такие люди в стране есть. Но они поставят много вопросов и условия. Кто и как будет формировать правительство? Не станут ли профессионалы только ширмой, за которой политики будут улаживать свои дела? Имеют ли право министры формировать собственные команды заместителей или останутся изолированными одиночками? Каким будет механизм взаимодействия между правительством, президентом и парламентом? Наконец, какие реформы будут делать?

Окно возможностей никогда не было больше чем полгода. Думать и действовать надо быстро.