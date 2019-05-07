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среда, 08 мая 2019 06:25

Надо оградить себя от нефтяного шантажа

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Украинский рынок нефти и нефтепродуктов - уникальное явление. 40-миллионная страна почти полностью зависит от импорта. Частично работает только один нефтеперерабатывающий завод.

Главным поставщиком нефти и моторного топлива является Россия. Когда в нефтепродуктах обнаружили хлор, это сильно ударило по украинскому рынку. Такое может повториться в любой момент. Киеву стоит готовиться к новым экономическим угрозам. Ведущие мировые экономики сделали это еще в 1970-ые. Тогда арабские страны Персидского залива решили использовать нефть как инструмент политического шантажа, остановив ее экспорт. Символом парализованной экономики тогда стали брошенные на шоссе автомобили. Их нечем было заправлять. Урок был болезненным. А выводы сделаны.

Американцы создали обязательные минимальные резервы нефти и нефтепродуктов на 90 дней потребления. Позже это правило сделал неукоснительным для своих членов и Евросоюз. Страны ЕС защищены от нефтяного шантажа или от неожиданных аварий. В Украине такого механизма так и не начали. Правительство и Верховная Рада должны заняться экономической безопасностью страны.

Автор: Карел ХИРМАН, эксперт по энергетике
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