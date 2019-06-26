Полтавский застройщик 55-летний Сергей Иващенко заявил, что идет на выборы в Верховную Раду по 145-у избирательному округу. Он руководитель Общества с ограниченной ответственностью "Комбинат производственных предприятий", который возводит многоэтажки для полтавчан. Самый известный — микрорайон "Садовый" в пригородном селе Рассошенцы. Здесь комбинат построил 12 домов с инфраструктурой и социальными проектами.

Сергей Иванович, каким видите благоустройство украинских сел и городов?

— Благоустройство нужно начинать каждому с себя, со своего двора. Закон о децентрализации не дал полную возможность для самореализации громад. Хотя даже в таком виде он дает больше шансов для развития городов и сел. Но данный закон нужно еще дорабатывать. По моему мнению, надо оставлять налог с физических лиц в территориальных громадах, привязываясь к количеству проживающих в населенном пункте.

С какими идеями вы идете в Раду?

— Я давно избрал для себя Аграрную партию Украины, ведь ее программа и ценности совпадают с моими. В стенах парламента эта политическая сила прежде всего будет работать над тем, чтобы все украинцы почувствовали реальные преимущества децентрализации.

Людям следует хорошо подумать, кого они избирают на местах. Депутаты, председатели громад, советов должны занимать свои должности не за килограмм гречки или за пустые обещания. Надо избирать людей, которые что-то создали в своей жизни.

Жизнь показала, что можно создавать комфортные для людей условия проживания и в то же время вести успешный социальный бизнес. Это позволяет возрождать украинские традиции, заниматься благотворительными проектами и поддерживать молодое поколение.

Что делать с дорогами?

— Дороги местного значения вместе со средствами нужно передать территориальным громадам, расформировав так называемые агентства местных дорог. На местах лучше видно, на какие пути потратить средства.

Как нам дойти до европейских зарплат?

— Зарплата украинцев должна быть не ниже, чем в соседней Польше. Но это достигается рыночными отношениями. Должен быть спрос на трудовые ресурсы. Чем он выше — тем большая зарплата. Если предприятия малого и среднего бизнеса будут работать интенсивно, давать много продукции — будет возникать спрос на трудовые ресурсы. Соответственно работодатель будет иметь хороший зарплатный фонд. Также нужно законодательством закрепить физических лиц как налоговых агентов. Налоги должен платить сам человек. Тогда он будет интересоваться, куда они идут.

Массовой безработицы в Украине сейчас нет. После открытия европейского рынка труда в стране чувствуется дефицит трудовых ресурсов, особенно квалифицированных.

Какими должны быть пенсии?

— Их можно увеличить по меньшей мере в два раза. В том числе и за счет монетизации всех льгот. Тогда человек сам решает, куда потратить средства. И не оббивает пороги чиновников, унижаясь, выпрашивая свои льготы.

Как оцените ситуацию с коммунальными тарифами?

— Вопрос неоднозначен. В Украине существует монополизация рынков предоставления услуг. Все облэнерго — это шесть владельцев. Все облгазы — подобная история. На рынке предоставления коммунальных услуг отсутствует конкуренция. Пока будет такая ситуация, стоимость услуг будет расти. Украине надо перебирать лучший европейский опыт рынка предоставления услуг.

Реально ли побороть коррупцию?

— У нас с ней не борются. Количество государственных служащих постоянно растет.

В этом вопросе не нужно выдумывать велосипед. Берем лучшие образцы законодательства по борьбе с коррупцией в мире, например, Сингапур, Грузию. Переводим на украинский язык и голосуем в Верховной Раде.