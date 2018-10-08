На выборах в Латвии первое место заняла пророссийская партия

На парламентских выборах в Латвии 6 октября наибольшее количество голосов получила пророссийская партия "Согласие". Ее возглавляет мэр Риги Нил Ушаков. За нее проголосовали 20% избирателей.

Вторую позицию с 14% голосов и 16 мандатами получила популистская "Кому принадлежит государство". Новая консервативная партия — на третьем месте с поддержкой 13,6%, что тоже гарантирует 16 мандатов. "Партия зеленых и крестьян" во главе с нынешним премьером Марисом Кучинкисом получила 10%. В целом в Сейм прошли семь политических сил. Остальные не преодолели 5-процентный барьер. Обновились две трети парламента. Сохранили мандаты 35 из 100 депутатов.

— Успех пророссийской партии в Латвии напоминает о возможности неплохого результата "Оппозиционного блока" на украинских выборах в 2019-м, — говорит политолог Петр Олещук, 34 года. — Но изменить политический вектор страны им не удастся. Такой результат свидетельствует о том, что пророссийский избиратель голосует консолидировано. А пролатвийский электорат выбирает среди нескольких партий. Соответственно показатели каждой из них меньше, чем у "Согласия".

Другие партии, которые прошли в Сейм, не хотят сотрудничать с пророссийской политической силой. Следовательно, парламентское большинство, которое будет назначать премьер-министра и правительство, будут формировать без "Согласия".

Латвия является членом Европейского Союза и НАТО.