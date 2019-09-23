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вторник, 24 сентября 2019 05:10

На авось и может полагаться негоже

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Наш фольклор не милостив к собакам. Вспомним самые популярные поговорки и пословицы. Собака брешет, дождь чешет, а ветер дальше несет. Жил, как собака, погиб, как собака. Собаке — собачья смерть. Есть, правда, и сочувственные. Не тогда борзых кормят, когда на охоту идут. Где собаки свои грызутся, чужая не мешайся. Конечно же, в таких народных поговорках и не о собаках речь, но почему-то именно на них падает вина. Хотя более верных друзей у человека нет.

На июньском Параде Победы 1945 года в Москве по Красной площади на солдатской шинели пронесли знаменитого фронтового пса Джульбарса. Его заслуги перед Отечеством были равны человеческим. Был дрессированным помощником саперов. В последний год войны обнаружил 7468 мин и более полутора сотен снарядов. И незадолго до ее конца был ранен и ходить не мог.

Тронуло меня в юные годы и то, что автором идеи пронести Джульбарса на параде был Сталин. Как же, повелевал миллионами, двигал армии и фронты — и вот такой почет фронтовой собаке. Правда, немного спустя безногий фронтовик поведал мне, что многих его несчастных коллег собрали по всей стране и свезли в лагеря — чтобы не мозолили глаза народу своим горем. И я задумался: что же означает такая любовь к собаке и такое кощунство к покалеченным войной солдатам? Кто из них калека — вождь или безногие инвалиды?

Зрелость любого общества, его правящей верхушки определяется отношением к старикам и людям с инвалидностью. И меня порадовал своей идеей президент Владимир Зеленский: отменить плату за коммунальные услуги для пенсионеров, достигших 70 лет и имеющих более чем полувековой рабочий стаж. Собачья жизнь украинских пенсионеров стала мировым позором. Тарифный террор ударил по ним с особой силой. Освобождение их от уплаты коммуналки было бы проявлением общественной и социальной справедливости.

Готова ли Украина к такому шагу? Есть ли финансовая помощь? Если бы вернули сотни наших миллиардов из оффшоров и остановили отток новых туда же, это был бы реальный шанс выполнить идею Зеленского.

Но такой идеи от него не слышим. Был бы ангел, если бы не рога? Чьи рога мешают ее осуществлению? А как запустить экономику, когда потеряны и финансы, и рынки? Об этом тоже ни слова. Так на чем должно вырасти дерево идеи, если в государственном кармане — таракан и блоха, а в хлеву — копыта и хвосты? На авось и может полагаться негоже, ибо дорога ни в честь, ни в славу. Играть же наугад, без денег — это не президентская роль.

Если думать и действовать всерьез, все осуществимо. В экономике надо определить отрасли и направления, где можно сделать прорыв на рынки соседних и азиатских стран. С рынком земли дела на копейку, а разговоров на рубль. Стоит взять на вооружение британскую модель рынка. Там 93% земли сдает в аренду Пенсионный фонд. Его наполнение, а значит и пенсионное обеспечение получат реальную силу. И упорядочение тарифов на основе конституционного утверждения, что недра энергоносителей - государственное богатство, даст весомые мотивы для выполнения президентских идей по улучшению жизни украинских пенсионеров. Надо только отогнать от нее несытое око и прожорливые прихоти олигархата. Не дать загубить ее бюрократической машине. Для Верховной Рады девятого созыва разработка такого закона должна стать одной из почетных попыток привести справедливые реформы в стране.

На праведное дело должна поработать и оппозиция. У нее, по моему мнению, больше, чем у власти, специалистов по запуску экономики и управленцев со стажем. Изменчивость украинской политической судьбы такова, что перетекание из власти в оппозицию и наоборот разрушало страну. Сегодня, когда ее надо возрождать, игра во врагов — непозволительная роскошь.

Если уж Зеленский взялся за осуществление идеи освобождения пенсионеров от уплаты коммуналки, то сам Бог велел ему покончить с попытками некоторых радикалов и гордонов изъять старшее поколение из политической жизни. Мол, пенсионеры не платят налоги, так пусть и не голосуют на выборах. Разве пенсионеры - не часть народа? Кто сказал, что они не платят налоги? А НДС в ежедневных покупках в магазинах — они что, от него освобождены? А в тех же тарифах разве не сидит в нескольких креслах тот же налог?

Переводить пенсионеров в статус джульбарсов, пусть и заслуженных, ни к чему. Всевозможные лясы с баляндрасами об этом разъединяют общество. "Батьки і діти, діти і батьки — нерозділиме і довічне коло", — писал Борис Олийнык. Это — как солнечная система, в которой каждый человек — планета и звезда. Схождение любой с орбиты — катастрофа. Каждый шаг к гармонии поколений — дорога к успеху и к созиданию.

Казалось бы, сугубо прагматичная идея молодого президента не предполагает огромных перемен в обществе и в его самосознании. Нет! Украинцы сегодня в такой беде и в такой экономической заднице, что даже малейшее улучшение условий их жизни дает надежду на то, что переживем и это лихолетье. И именно от власти зависит, каким будет это улучшение.

Автор: Иван БОКИЙ
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