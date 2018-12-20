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пятница, 21 декабря 2018 07:30

Мы выбираемся из Средневековья

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Кое-кто говорит о создании поместной Православной церкви Украины, что нам нужна современная экономика, а не доисторическая церковь. Что власть должна бороться с коррупцией, а не на соборах заседать. Эти люди не могут понять простую истину.

Благодаря присоединению к Москве, Украина не прошла свой исторический путь вместе со всем континентом. У нас — далеко не ХХІ век. Наша страна только выбирается из Средневековья. А соседняя Россия даже не пытается этого делать.

Путешествие в современность должно проходить через понятные исторические этапы. К светскому государству можно прийти только, когда имеешь свою, а не чужую церковь. Конкуренция светского и религиозного также должна быть мирной и честной украинской, а не борьбой украинского с московским.

Это еще один этап долгого путешествия к современному государству, которое нам надлежит построить в следующие десятилетия. Он нужен всем — православным, греко-католикам, католикам, протестантам, иудеям, мусульманам и атеистам. Только современное государство может быть богатым, толерантным и некоррумпированным. Средневековое — всегда будет бедным и суеверным.

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