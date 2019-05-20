Мы не можем симметрично ответить на российские санкции

Украина запретила ввоз из РФ цемента, изделий из фанеры и слоистой древесины, минеральных удобрений. Соответствующее решение Кабмин принял 15 мая.

- Ежедневно россияне проявляют болезненную идею унижения и ослабления Украины. Наша задача - адекватно реагировать на ограничения. Мы введем зеркальные санкции, - говорит 41-летний Владимир Гройсман на заседании правительства. С 1 июня Москва запретила экспортировать нефтепродукты в Украину.

Киев также введет дополнительные пошлины на российские товары и установит квоты на их ввоз с августа 2019 года. Доходы от новых сборов будут идти в специальный фонд стимулирования импортозамещения. Украина получит дополнительно 3,7 млрд грн за второе полугодие 2019-го, говорит Степан Кубив, министр экономического развития и торговли.

Уже действуют персональные ограничения против российских бизнесменов, чиновников и компаний. Санкционный список насчитывает 2607 физических лиц и 1080 юридических лиц. К ним применяют меры от блокировки активов до запрета торговых операций и участия в приватизации. Среди них - глава Чечни Рамзан Кадыров, министр обороны Сергей Шойгу, председатель Госдумы Вячеслав Володин. А также "Газпромбанк", "Аэрофлот", телеканалы "НТВ" и "Первый".

- Москва ограничила ввоз нефти и угля. Мы же вводим дополнительные пошлины на эти продукты, - говорит экономист Александр Охрименко, 54 года.

- По факту наши санкции дублируют их. Все знают - уголь, который Украина ранее покупала в России, на самом деле идет из оккупированного Донбасса. Можем заменить его американским или африканским. Это будет значительно дороже. Вырастет цена электроэнергии. Своего угля у нас недостаточно. От этих санкций больше пострадаем мы, чем российская экономика.

Минеральные удобрения из России не завозим уже два года. Не понимаю, почему об этом снова заговорили. Киев не может ответить симметрично. У нас нет ресурсов. Украина не является существенным рынком сбыта для РФ. Поэтому самостоятельно не нанесем им серьезного экономического ущерба. Все, что могли, сделали раньше.