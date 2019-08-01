"Генетические различия в течении болезней у представителей разных рас определяют особенности их лечения. Поэтому медицинские протоколы других стран можно брать за основу, но обязательно адаптировать", - говорит советник президента Украины по вопросам здравоохранения Михаил Радуцкий в интервью изданию "Ваше здоровье".

Получили. Российский народ имеет лишнюю хромосому, потому что после всех катастроф ХХ века РФ сохранилась и развивается, утверждал министр культуры России Владимир Медынский. Не беда, что нечетное количество хромосом - признак болезни Дауна. А расовый подход к лечению - средневековье. Не бывает никаких иммунных потребностей нации. Болезни легко преодолевают границы и распространяются по континентам.

Украина начала обратное движение к российской глупости. Результатом будут потерянные шансы, хаотизация ситуации и разрушение государственных институтов. К власти дорвались разрушители. Невежественные, опасные, "правильного происхождения" комиссары, скроенные по образу и подобию московских шариковых. А кое-где, как и 100 лет назад, привезенные в Украину для демонтажа независимости.