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вторник, 03 декабря 2019 06:05

"Мотор Сич" должно контролировать государство"

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- Китайцы хотят получить более 50 процентов акций запорожского завода "Мотор Сич". Мы направили в Антимонопольный комитет запрос о продлении сроков продажи на два месяца, - говорит руководитель Укроборонпрома 43-летний Абромавичус в интервью "Экономической правде".

- Проводим аудит взаимоотношений конструкторского бюро "Ивченко Прогресс" (госпредприятие производит авиационные и промышленные двигатели. - ГПУ) и "Мотор Сичи". После окончания действующего соглашения между предприятиями начнутся отношения украинского бюро с по сути уже китайским заводом "Мотор Сич". Хотим договориться с новыми владельцами о сотрудничестве, подписать новые лицензионные договоры. "Мотор Сич" должно контролировать государство. В развитых странах при покупке иностранными инвесторами таких критически важных предприятий государство имеет право вето. Следует принять для этого закон.

В августе китайская компания "Скайрайзон" подала на согласование в Антимонопольный комитет Украины соглашение о покупке более 50% акций "Мотор Сичи". С контрольным пакетом можно единолично решать судьбу завода. 21 ноября АМКУ отложил рассмотрение вопроса на два месяца.

В конце лета в Украину приезжал советник президента США Джон Болтон. Во время встречи с президентом Владимиром Зеленским и тогдашним руководителем Совета нацбезопасности и обороны Александром Данилюком говорил о рисках продажи "Мотор Сичи" китайцам. Мол, Пекин ведет нечестную игру против Вашингтона и ворует военные технологии. Штаты пытаются помешать этой сделке, потому что она в разы повысит оборонительные позиции Китая, писало американское издание "Уолл Стрит Джорнал".

- "Мотор Сич" фактически принадлежит китайским компаниям уже несколько лет. С началом войны завод потерял треть своего рынка - весь российский. Бывший владелец Вячеслав Богуслаев не мог удерживать предприятие на плаву, поэтому решил продать, - объясняет экономист Борис Кушнирук, 53 года.

- Китай заинтересован в нашей технологии изготовления двигателей. Производит собственные самолеты и вертолеты, однако моторы ему приходится импортировать.

Богуслаев продал "Мотор Сич" нескольким китайским компаниям. Сейчас они объединились в холдинг, единолично хочет управлять заводом. Для этого должны получить разрешение Антимонопольного комитета. Без него китайцы будут вынуждены продать "Мотор Сич". Скорее всего, этого не произойдет. Будут оказывать давление на украинскую власть, что без их инвестиций предприятие закроется и 30 тысяч человек останутся без работы.

Какая от продажи польза Украине?

- Китайский холдинг модернизирует производство, улучшает условия труда. Эти инвестиции спасли предприятие от банкротства. Завод будет работать и платить налоги в украинский бюджет.

Соединенные Штаты предостерегали Украину от такого шага.

- Нам нужно не поссориться с США. Но сохранить предприятие. Это можно сделать за китайские деньги. Американцы не хотят покупать его. Имеют свои мощности для проиводства двигателей. Нам надо убедить союзников, что украинскую технологию не вывезут в Китай, чтобы потом использовать против Вашингтона. Именно этого опасаются в администрации Трампа. Возможно, стоит ввести специальный совет, который следил бы за этим.

Автор: Ангелина КОВАНДА
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