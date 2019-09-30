Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк подал в отставку. Это подтверждает, что никакого монолита власти в Украине не будет. Чтобы он произошел, нужно многих сломать. А люди у нас не любят, чтобы их ломали.

Украинцы - народ анархичный. Мы не любим "начальство". Есть собственное мнение и фига в кармане к нему. Каждый в душе - казак, который хочет сам выбирать своего гетмана, а желательно двух. Одного впрок.

Каждая новая власть должна иметь это в виду. Можешь быть популярнее всех на планете, но в этой стране всегда наступает момент, когда все начинает рассыпаться, и все бегут в разных направлениях.

Можно принять, что Украина - это всегда творческий хаос. Пытаться эту множественную энергию использовать во благо, не стремясь всех себе подчинить. Или попробовать-таки установить монолит власти. Но тогда будет море крови, потому что половину страны нужно уничтожить, а вторую - запугать. Этот сценарий удался Петру I и Сталину. Не удался Виктору Януковичу. Надеюсь, никому другому не удастся тоже.

Украинский анархизм, это стремление воли, инстинкт "особого мнения" при любых условиях - наш самый большой актив и самая большая боль. Он нужен, когда необходимо сбросить преступную власть. Губителен, когда надо уступить эгоизму ради общего блага.