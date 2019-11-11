"Механически сшивать страну опаснее, чем заморозить конфликт"

— Мы сейчас не имеем возможности решить конфликт на Донбассе военным путем. Не можем и дипломатическим. Но мы можем остановиться. Это вариант, о котором не говорят вслух. Не озвучивают от стыда или от страха. Он называется "замораживание конфликта", — говорит 7 ноября председатель фракции партии "Голос" в Верховной Раде 50-летний Сергей Рахманин в эфире телеканала "1+1". — Нам надо остановиться, чтобы собраться с мыслями. И главное — чтобы вернуть людей. Нужна государственная программа для готовых выехать с оккупированной территории.

"Единственный эффективный путь для Украины — выйти из Минских соглашений и заморозить ситуацию до усиления собственных позиций, — говорится в обнародованном партией "Голос" заявлении. — Нужно развивать экономику и возвращать свои земли, когда у нас будет достаточно сил, а международная обстановка будет способствовать.

Россия продолжает начатую в 2014 году политику. Пытается создать контролируемую автономию в составе Украины, которая уничтожит нас изнутри. Так ожидаемая президентом Зеленским поездка на встречу в "нормандском формате" (переговоры между лидерами Украины, Германии, Франции и России. — ГПУ) может принести только групповую фотографию и принуждение Украины к миру на условиях Москвы. С выборами без контроля над границей, потому что так записано в Минских соглашениях. Должны создавать стационарные военные базы, навести порядок в ротации, инфраструктуре и обеспечении армии. Относительно санкций — не надо рассказывать нам об их утрате. Как раз Минские соглашения ведут к их снятию. Выполнив их, потеряем и санкции, и суверенитет.

Должны создать программы действенной поддержки тех, кто готов переехать и кто переехал уже. И готовиться к возвращению оккупированных территорий в момент, когда это станет возможным".

— Надо признать: невозможно вернуть оккупированные территории в ближайшее время. Необходимо переформатировать украинскую политику, дипломатию, военную стратегию, учитывая, что конфликт будет продолжительным, — говорит политолог 24-летний Олег Саакян.

— Недостаток замораживания конфликта — будет углубляться пропасть между зоной оккупации и подконтрольной территорией. Население захваченных земель с годами будет отдаляться от политических и экономических процессов в Украине. Этот план также не снимает риски активизации боевых действий и даже широкомасштабной войны.

Однако есть плюсы. Завершит неопределенность. Это даст возможность людям планировать жизнь. Появится потребность строить комплексную политику адаптации переселенцев. Однозначность создаст меньшее поле для манипуляций и поляризации общества.

Украинская власть может пойти на замораживание конфликта, когда исчерпает все инициативы по его дипломатическому решению, объяснит избирателю отсутствие других вариантов и не потеряет большую часть поддержки.

Механическое сшивание подконтрольной части с неподконтрольной создаст вызовы, на которые Украина не сможет эффективно отреагировать. Это значительно опаснее.