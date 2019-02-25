Малоросом быть легче. Но стыдно

Быть украинцем трудно. Малоросу проще — у него уже есть все нужное для идентификации другими. Все его особенности-вареники, борщ, красивые песни-давно отобраны этими другими по их вкусам. Так что они не вызывают ни у кого возражений.

Украинец постоянно воспроизводит свои особенности. Должен продвигать их в мире, где они воспринимаются с удивлением и неприязнью, которую вызывает чужое и непонятное.

Для малоросса основное в главной песни — "сгинут наши вороженьки как роса на солнце". Для украинца — "душу и тело мы положим за нашу свободу". Первый верит, что самое важное можно выпросить на коленях. Второй знает, что должен вырвать его в борьбе.

Малоросом быть легче. Но чтобы не было стыдно перед детьми, должны оставаться украинцами.