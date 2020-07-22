Люди потеряли навык управлять собой

Тот, кто не может управлять своими страстями, не может управлять собой. А тем, кто не может управлять собой, будут руководить другие, считал древнегреческий философ Аристотель.

Управление собственными страстями, то есть поверхностными эмоциями, которые вызывают случайные внешние раздражители, является основой древних методик воспитания.

В XIX веке эмоции выпустили на волю. В XXI веке мы оказались в реальности, когда нам говорят, что мы и есть нашими эмоциями. То есть именно тем, что ощущаем сейчас под воздействием внешних раздражителей. Теперь эмоции управляют нами, а не мы — ими. Поэтому управление разрушается везде: и как управление собой, и как управление другими.

Но мы не являемся нашими эмоциями. Мы являемся нашими глубинными чувствами, которые тянутся годами и не зависят от поверхностей. Мы являемся нашими глубинными историями, мыслями. Все эти вещи помогли бы нам управлять собственными страстями, а значит, управлять собой.

Но люди этот навык потеряли. А еще хотят управлять страной. Или целым миром. Хотя не могут даже управлять собственными страстями. Волнами на поверхности души.