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среда, 30 декабря 2020 05:35

Люди не верят в собственные силы

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Поражает грандиозное неверие украинцев в себя. В свои силы, в силы громады и страны. Десятилетия, века унижений и самоунижений, когда забирали твою субъектность или ты сам ее отдавал. Эта глубина времен до сих пор давит на нас.

Слово "субъектность" - самое главное. Это "я хочу", "я могу", "я решил". Я — как индивид, сообщество, страна. Нам трудно найти эту субъектность. Прозападным, антизападным, украиноязычным и русскоязычным. Путь к "я могу", возможно, величайшая драма истории жизни.

Но есть позитив. Постепенно эта субъектность приходит на уровне индивидов. Там, где позволяет экономика. Где ты можешь заработать на достойную жизнь. "Они не смогли меня спасти — так я сам смог, назло им". Разочарование в "них" дает возможность родиться "я". Пока озлобленного, эгоистичного, недоверчивого, циничного, но свободного.

Вопрос в том, когда эта индивидуальная субъектность станет чем-то большим. Когда она перейдет на ощущение целой страны. На ощущение, что "страна может". Потому что она может. Просто не все это хотят почувствовать. Нескоро это будет, боюсь. Но без надежды надеюсь.

Автор: Владимир ЕРМОЛЕНКО, философ
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