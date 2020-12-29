Люди не верят в собственные силы

Поражает грандиозное неверие украинцев в себя. В свои силы, в силы громады и страны. Десятилетия, века унижений и самоунижений, когда забирали твою субъектность или ты сам ее отдавал. Эта глубина времен до сих пор давит на нас.

Слово "субъектность" - самое главное. Это "я хочу", "я могу", "я решил". Я — как индивид, сообщество, страна. Нам трудно найти эту субъектность. Прозападным, антизападным, украиноязычным и русскоязычным. Путь к "я могу", возможно, величайшая драма истории жизни.

Но есть позитив. Постепенно эта субъектность приходит на уровне индивидов. Там, где позволяет экономика. Где ты можешь заработать на достойную жизнь. "Они не смогли меня спасти — так я сам смог, назло им". Разочарование в "них" дает возможность родиться "я". Пока озлобленного, эгоистичного, недоверчивого, циничного, но свободного.

Вопрос в том, когда эта индивидуальная субъектность станет чем-то большим. Когда она перейдет на ощущение целой страны. На ощущение, что "страна может". Потому что она может. Просто не все это хотят почувствовать. Нескоро это будет, боюсь. Но без надежды надеюсь.