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"Ликвидация тысяч сельсоветов — это уничтожение народовластия"

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Уважаемое многострадальное крестьянство. Наши надежды на новую власть в плане защиты села оказались напрасными. ЗЕ-команда справедливо критиковала своих предшественников, обещала покончить с их произволом и действовать на благо народа, но теперь сама планирует продолжать те же антинародные преступления, замаскированные под названием "реформы".

В том числе самое тяжелое и страшное для украинского села и Украины преступление — так называемое объединение громад, следствие которого -тотальная ликвидация сельских советов.

Что обидно — в президентской предвыборной программе Зеленского защита народовластия была на первом месте, а теперь вместо защиты — уничтожение. Потому ликвидация тысяч сельсоветов — это и есть уничтожение народовластия, то есть демократии. Снова циничный обман народа, снова узурпация власти.

Мы знаем, как эти "объединения" делались в 2014-2019 годах.

Путем мошеннических антиконституционных изменений законодательства, грубого нарушения конституционного права крестьян на местный референдум, проведения фейковых выборов в ОТГ, административного давления на сельских голов, их запугивания и подкупа. Запугивали — и сейчас делают то же самое — полным прекращением финансирования сельсоветов, незаконным уголовным преследованием. А покупали должностями сельских старост с хорошими зарплатами, рабочими местами для родственников в раздутых штатах ОТГ.

Знаем также, что последствия объединения громад, которое на самом деле ни де-юре, ни де-факто не происходит, являются трагическими для села. Вслед за ликвидацией сельсовета в селе быстро исчезает все необходимое для жизни людей — детский сад, школа, почта, ФАП, клуб и т.п. Никакого объединения на самом деле нет, но все совместное имущество, нажитое сельской громадой в течение многих десятилетий, от недвижимости до последнего веника, забирают в собственность юридического лица под названием "Совет ОТГ", расположенной неизвестно где. Грабеж средь бела дня. Сельская громада, лишенная сельсовета, остается голой и босой, как после Великого Потопа.

Дороги от сел до райцентров скоро окончательно разрушатся — потому что никому они не нужны, кроме крестьян, никто их капитально ремонтировать не будет. Не для того ликвидируются в селах органы народовластия и социальная инфраструктура, чтобы вкладывать деньги в их развитие.

И живи, крестьянин, как хочешь. А если "Зеленые" еще и сократят в пять раз количество райцентров — как провозгласили — медицина с образованием и другие блага цивилизации станут для крестьян недоступными.

Нас убивают и убеждают, что так и должно быть.

Весь этот ужас вчерашние гробовщики Украины более четырех лет подряд прикрывали тотальной ложью "об успехах децентрализации". Если президент Зеленский и его политическое окружение купились на эту подлую пропаганду, то это еще полбеды. Хуже, если они, как предшественники, будут сознательно выполнять заграничный план по уничтожению украинской государственности. Тогда остановить их будет труднее.

Я письменно предупредил нынешних власть имущих о преступности их намерений и о том, что веду юридическую работу по уголовному преследованию псевдодецентрализаторов.

Положительной реакции пока нет. На мои многочисленные письменные обращения к президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру о противоправности и недопустимости насильственного объединения громад приходят отписки.

До президента обращения, наверное, и не доходят — потому что с Банковой отвечает Богдан. Руководитель правительства Алексей Гончарук сначала отвечал, предлагал уточнить предложения, потом замолчал. А спикер Дмитрий Разумков вообще не отвечает.

Знаю, что то же самое происходит и с вашими обращениями. Поэтому, поскольку нас не слышат в одиночку, у нас нет другого выхода, как объединиться и действовать вместе.

Предлагаю всем заинтересованным в спасении украинского села, народовластия и Украины войти во Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян, и в ближайшее время прийти на Банковую к президенту Украины как главе государства и гаранту соблюдения Конституции с требованием немедленно принять меры по прекращению геноцида крестьянства.

Сделать это — его обязанность.

Также советую не идти на преступные соглашения с председателями районных и областных государственных администраций по объединению громад. Вы — носители суверенитета и единственный источник власти в Украине, никто не имеет права заставлять отказаться от ваших конституционных прав.

Действуя так, мы добьемся не только прекращения насильственного объединения громад, не только отмены бюджетной дискриминации, но и возмещения ущерба, причиненного селам за много лет этой дискриминацией, и возвращения сельсоветам и их исполкомам всех положенных им властных полномочий.

Добьемся изъятия из Конституции Украины лукавого термина "местное самоуправление", который внесли в 1996 году Основного закона с целью развала украинской государственности.

"Местное самоуправление" — это бытовое название местных органов власти. От того, что их так обозвали в Конституции, их правовой статус не изменился. Они не стали чем-то подобным общественным органам самоорганизации населения, к статусу которых их много лет подряд пытаются опустить узурпаторы власти. Сельсоветы, горсоветы, поселковые советы являются местными органами государственной власти — и ничем иным.

В одном государстве двух властей не бывает. Есть одна — государственная. И это не органы власти, как думают чиновники, а сам народ.

Среди органов государственной власти главными должны быть не центральные и не региональные, как теперь. А местные — сельсоветы, горсоветы, поселковые советы как самые массовые и приближенные к гражданам.

Аркадий КОРНАЦКИЙ, народный депутат восьмого созыва

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Дата
20
сентября

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