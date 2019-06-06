Леонид Кучма вернулся в Минские переговоры

- Я не мог не согласиться. Украина переживает нелегкие времена. Привык в своей жизни принимать решения, выполнять и отвечать за них, - говорит второй президент Украины 80-летний Леонид Кучма о своем возвращении в группу переговорщиков в Минске. 3 июня президент Владимир Зеленский восстановил его членство.

Леонид Кучма представлял Украину в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе в 2014-2018-х. В октябре прошлого года покинул переговоры. "Я давно решил: когда достигну критического возраста, должен уйти", - заявил тогда он. На его место тогдашний президент Петр Порошенко назначил бывшего вице-премьера Евгения Марчука. Он проработал полгода. Оставил переговорную группу 19 мая.

47-летняя Валерия Лутковская будет отвечать за гуманитарные вопросы в Трехсторонней контактной группе вместо Ирины Геращенко. В 2012-2017 годах была уполномоченным Верховной Рады по правам человека.

- Контактная группа в первую очередь ведет переговоры с Россией. Кремль не со всяким будет разговаривать, - говорит политолог Петр Олещук, 35 лет.

- Кучма вернулся, потому что ему пообещали, что больше не будет "свадебным генералом". Реальным мотивом его выхода из переговоров были плохие отношения с Порошенко. Лутковская точно так же будет заниматься пленными, как Ирина Геращенко.

- Зеленский обещал новые лица во власти. Сейчас возвращает людей даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня, - говорит политолог 41-летний Михаил Басараб. - Также эти назначения свидетельствуют - решил пользоваться тем, что наработал Порошенко. Потому что прорывных идей для Минских переговоров его администрация не имеет.

"Не должны стрелять в ответ"

5 июня состоялось первое заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию на Донбассе после смены власти в Украине.

- Мы приехали с дорожной картой от президента Владимира Зеленского. Он действительно хочет, чтобы был мир. Мы перед всем миром должны показать, что хотим режима тишины. Должно быть записано, чтобы не стрелять в ответ, - говорит после заседания Леонид Кучма.

На встрече выступил с предложением снять экономическую блокаду с неподконтрольных сейчас Киеву районов Донбасса.

Стороны договорились определить сроки разведения сил в Станице Луганской, которое должно начаться 10 июня. Новое соглашение о прекращении огня планируют подписать на встрече 19 июня.