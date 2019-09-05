Кремль начал масштабную спецоперацию против Украины

Россия начала масштабную после "русской весны" 2014-го спецоперацию против Украины. Враг полагается на неопытность президента Владимира Зеленского и его команды. Играет на их истинных желаниях скорее вернуть домой украинских заключенных из московского плена.

"Щедрое" российское предложение освободить все самые громкие имена, включительно с Олегом Сенцовым и моряками, содержит ловушки. Обмен моряков на задержанных на Донбассе боевиков и пророссийских преступников - это попытка Кремля "развести" Украину на невыгодную нам сделку. Россия обязана их вернуть по решению Международного трибунала по морскому праву. Он может запретить судам под российским флагом заходить во все порты цивилизованных стран. Это большие экономические потери.

Однако спецоперацию Кремль затеял ради иного. Одно имя в списке на обмен может обнулить пять лет работы Украины и ее западных союзников. Дать России возможность легко выскочить из санкционной петли.

Большинство военных преступлений РФ направлены против населения Украины и Сирии. Для стран Запада это не то, что затрагивает их за живое. Есть одно преступление, которое они не могут простить Москве: сбитый 17 июля 2014 года в небе над Донбассом малазийский боинг. Там погибли граждане Нидерландов и других западных стран.

Судебный процесс начнется в марте 2020 года. Доказательства против РФ убедительны, но все косвенные, при одном исключении. Его зовут Владимир Цемах (экс-начальник службы противовоздушной обороны так называемой ДНР. В июне украинские спецслужбы провели на Донбассе спецоперацию и задержали его. - ГПУ). После его показаний Россию точно признают преступницей.

Цемаха отдавать Москве нельзя ни при каких обстоятельствах. Он должен свидетельствовать в суде в Нидерландах. Только после этого его можно выпускать. Хотя тогда он уже будет не нужен РФ.

Это одно из первых серьезных испытаний президента Владимира Зеленского. Он впервые сталкивается с разработанной специально против него, с учетом слабых мест, масштабной операцией Кремля. От того, как президент поведет себя в этой ситуации, многое зависит и для него, и для страны. Ловушку расставили мастерски. Наши дилетанты уже стоят на краю ловчей ямы. Но еще не поздно отступить. Наконец понять, в какие взрослые игры, против кого и с какими ставками теперь придется играть.

Евгений ДИКИЙ, директор Национального антарктического научного центра, ветеран российско-украинской войны