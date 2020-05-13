Кредиторы держат власть на коротком поводке

Украина и Международный валютный фонд переориентировались с ранее предварительно согласованной трехлетней программы финансирования на 18-месячную, сообщили 7 мая.

Формат изменился из-за кризиса, который вызвал карантин. Сейчас МВФ думает не о том, как двигаться дальше, а как не скончаться в пути. Но это не единственная причина, когда речь идет об Украине. Фонд видит, что от нас не стоит ожидать структурных реформ. Некоторые делает невозможным кризис. Например, приватизацию. Также отсутствует политическая воля к переменам.

Если кто-то в Украине думает, что они самые умные и сейчас проголосуют, получат транш, а завтра все отменят, то они себя переоценивают. Фонд видит попытки играть нечестно. Поэтому подстраховывается короткой программой. Нельзя планировать долгосрочное сотрудничество с тем, у кого семь пятниц на неделе.

Реформы по программе МВФ Украина саботирует. Земельный приняли в кастрированной форме. Атакуют независимость антикоррупционных институтов и Нацбанка. Под большим вопросом — продолжат ли реформу на таможне и в налоговой.

Короткий срок кредитования не позволит Украине послать подальше кредитора по окончанию программы. Придется все же делать реформы и выполнять взятые на себя обязательства. МВФ пытается держать на коротком поводке не украинцев, а власть, что показывает желание вернуться к практик времен Януковича. А это грозит экономическим кризисом.