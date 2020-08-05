Кличко сойдется с Пальчевским в борьбе за Киев

25 октября в Украине состоятся местные выборы. Наиболее острое противостояние кандидатов и идей развернется в столице.

После оглушительного успеха прошлого лета команда Владимира Зеленского сконцентрировала в своих руках всю полноту власти, но прогнозируемо не смогла сохранить поддержку. Громкие медиаскандалы и неумение вести себя на публике привели к снижению рейтинга партии "Слуга народа".

Киев задает общенациональные тренды. Рейтинг, полученный здесь, будет иметь решающее влияние на страну. А борьба за кресло мэра формирует политиков государственного уровня.

— Общеизвестный факт: как голосует Киев, так и вся страна. Получив поддержку в столице, политической силе легче перенести эти показатели на регионы. Поэтому нынешняя кампания будет проходить с акцентом на то, чтобы нарастить рейтинг в столице и масштабировать эти показатели, — говорит политолог 36-летний Петр Олещук.

Из-за этого борьба за Киев будет напряженная. Еще месяц тому назад действующему городскому голове 49-летнему Виталию Кличко прогнозировали легкую победу. Не секрет, что ему удалось договориться с Офисом президента. От партии власти выдвинули технического кандидата — Ирину Верещук, чей рейтинг без бренда "Слуга народа" — на уровне погрешности.

Социология показывает, что главным соперником Кличко будет внесистемный кандидат, предприниматель и общественный деятель Андрей Пальчевский, 59 лет. В начале июля он создал партию "Победа Пальчевского", которая будет идти на выборы по всей стране.

Опрос Центра Разумкова на старте кампании подтвердил высокий уровень поддержки у бизнесмена - 11%.

— Пальчевский стал своего рода "черным лебедем" для действующего мэра. К его появлению не готовился штаб Кличко. Было понятно, что "слуги" слили столицу и поэтому команда мэра не настраивалась на реальную конкуренцию. Но ситуация развивается по-другому. Учитывая динамику, с которой Пальчевский наращивает поддержку, то останется ли Кличко мэром, вопрос открытый, — говорит политолог Владимир Цибулько, 56 лет.

Кличко и Пальчевский, по опросам, выходят во второй тур. Преимущества Андрея Пальчевского в его бессистемности. Он не представляет власть. Готовит экономическую программу, имеет опыт работы в международном бизнесе. Все эти факторы вместе делают бывшего бизнесмена опасным соперником для действующего городского головы, который пока остается фаворитом гонки. Очевидно, Киев ждут самые непредсказуемые выборы за последнее время.