Киев хочет пересмотреть Соглашение об ассоциации с Евросоюзом

Украина инициирует пересмотр Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

— Углубление сотрудничества с ЕС возможно в цифровой сфере, вопросах таможни, юстиции и обороны, — говорит вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции 50-летний Вадим Пристайко в интервью изданию "Дойче веле" 11 мая. — Пересмотра условий ждут наши производители. Большинство квот на торговлю без пошлин нас уже не устраивают.

— ЕС будет избегать серьезного разговора. Аргумент - переговоры с Великобританией о новых условиях торговли после выхода из Евросоюза. Но до конца года мы подготовим предложения о пересмотре Соглашения об ассоциации. Это начнет диалог, — говорил в марте Алексей Рожков из Министерства развития экономики.

С 1 января 2016 года действует зона свободной торговли между Евросоюзом и Украиной — экономическая часть Соглашения об ассоциации. Для 36 видов товаров установили квоты — количество продукции, которую Украина может продать в ЕС без уплаты пошлины. Это мясные и молочные продукты, зерновые, мед, сахар, грибы, соки, обработанные томаты.

В 2017-ом ЕС увеличил квоты для украинского меда, виноградного и яблочного соков, ячменной муки, обработанных томатов и овса. В 2018 году — для пшеницы, кукурузы, ячменной крупы. Например, квота на пшеницу и продукты из нее на 2020-й составляет 990 тыс. т. На мясо птицы — 19,2 тыс. т. На кукурузу — 600 тыс. т.

Украина входит в десятку крупнейших поставщиков агропродукции в Евросоюз. Основные торговые партнеры — Нидерланды, Испания, Италия, Польша, Франция и Германия.

— Квоты есть не на все товары. Прежде всего касаются металлургии и аграрного сектора. Эти наши отрасли больше всего экспортируют в ЕС, — говорит экономист Борис Кушнирук, 54 года. — Вполне возможно, что квоты увеличат. Однако экономика Евросоюза сейчас тоже не в простых условиях. Его лидеры не будут предоставлять льготы украинским производителям перед собственными. Даже частичное увеличение квот поддержит украинских производителей после эпидемии коронавируса.