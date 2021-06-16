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четверг, 17 июня 2021 06:31

Киев готов договариваться о компенсации за "Северный поток-2"

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Киев готов вести переговоры о компенсации за потери денег из-за транзита газа в Европу. Ущерб в $ 3 млрд ежегодно будем нести, если запустят газопровод "Северный поток-2" из России в Германию в обход Украины.

- Если предложат переговоры, рассмотрим предложение. Но не обязательно согласимся, - говорит министр иностранных дел 40-летний Дмитрий Кулеба в интервью немецкому изданию "Ди Вельт" 13 июня. - Впечатление, что выросла решимость США добиться компенсаций для Украины, если "Северный поток-2" достроят. Для нас он угроза безопасности. Его надо использовать как рычаг, чтобы заставить Россию вернуться к миру.

Деоккупация украинских территорий и энергетическая безопасность будут честной компенсацией, уточнил Кулеба на следующий день.

- Это условие невозможно выполнить. Россия на него не пойдет, - говорит политолог Константин Батозский, 40 лет. - Энергетическая безопасность - понятие растяжимое. Должны четко формулировать условия. Нынешние заявления делаются, чтобы Украина не исчезла с повестки дня.

Эффективной компенсацией может стать открытие наших рынков для европейских инвесторов, добавляет.

- Перед нами стоит выбор - открываем страну для бизнеса и интегрируемся в европейскую экономику или остаемся закрытым государством со всеми последствиями. Для этого надо проводить реформы, бороться с олигархатом и коррупцией.

Германия предлагает наладить производство водорода и использовать нашу газотранспортную систему для его экспорта. Это перспективно. Но нужна соответствующая инфраструктура. Должны договариваться с Турцией о строительстве мощностей по перекачке газа через Черное море на нашу территорию.

В мае администрация президента США Джо Байдена отказалась от санкций против компании-оператора "Северного потока-2".

- Газопровод практически достроили. Мы провалили деятельность на американском внешнем фронте, почти не работали на европейском. В частности, с немецким правительством, - говорит Батозский.

- Коротко обсудили тему "Северного потока-2". Ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Важно, чтобы Украина оставалась транзитером газа, - говорит канцлер Германии Ангела Меркель, 66 лет, на встрече с президентом США Джо Байденом, 78 лет, во время саммита стран "Большой семерки" в Великобритании 13 июня.

- США значительно смягчили позицию по достройке "Северного потока-2", - говорит директор Международного института демократии 51-летний Сергей Таран. - Велика вероятность, что газопровод построят. Россия сможет оказывать давление на Европу. Будет пагубное влияние на украинскую экономику, потому что нас лишат транзита. Станем слабее в переговорах.

Последние два года практически не проводим дипломатическую деятельность. Надо возвращаться к активной внешней политике.

Автор: Дмитрий КНЯЖИЧ
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