Киев должен воспользоваться торговой войной Вашингтона и Пекина

В 2019-м началась торговая война между США и Китаем.

КНР находится в худшем положении, чем Штаты. Стала "мировой фабрикой", но ее возможности ограничены. В стране производят около трети микрочипов, которые устанавливают в КНР на компьютеры и смартфоны. 96% всех устройств в мире работают на программном обеспечении американских "Майкрософт", "Гугл" или "Эппл".

Если Китай будет стоять на своем, США перекроют ему доступ к своим технологиям. И существенно снизят экспорт оттуда новыми пошлинами.

Вашингтон рассчитывает, что американские компании вернутся из Китая обратно. Есть основания. Сокращение налогов делает Америку привлекательной для бизнеса. Четвертая промышленная революция уменьшает зависимость от дешевой рабочей силы, а двукратный рост добычи нефти за 10 лет гарантирует доступные энергоносители.

Европа не останется в стороне от столкновения США и Китая. Технологически ее компании слишком зависят от американских, чтобы продолжать сотрудничать с китайскими. Им придется искать новые площадки для своих предприятий. Вернуться назад европейцам сложнее. Налоги в Евросоюзе вдвое больше, чем в США. Политика энергосбережения удерживает цены на энергию на высоком уровне. Зарплаты квалифицированных рабочих достигают в той же Германии 50 евро в час (1488 грн. - ГПУ). Европейцы думают перенести производство в Азию и Центральную Европу.

Украина может стать для европейских компаний идеальным местом.

Соглашение об ассоциации с ЕС позволяет экспортировать в Европу продукцию. Зарплаты низкие - около 4 евро в час (120 грн. - ГРУ). Граждане образованные и с европейской культурой труда, которую получили в результате маятниковой миграции в страны ЕС.

Чтобы получить взрыв инвестиций, Украине нужно оказаться внутри правового пространства Евросоюза. В одностороннем порядке надо принять нужные нормы. Признать решение Европейского суда по хозяйственным спорам с участием украинских компаний и органов власти и иностранных инвесторов.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, экономист, для "Новое время"