Киев должен воспользоваться торговой войной Вашингтона и Пекина

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 819
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3951
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1359
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7470
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1881
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
6
3
2
3
2
Кто работает в команде президента
Кто работает в команде президента
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
В Украинскую православную церковь перешли два митрополита
&quot;Мы способны не сидеть под &quot;Градами&quot;, а освобождать территории&quot;
"Мы способны не сидеть под "Градами", а освобождать территории"
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
Семья Луценко отдохнула на Сейшелах более чем за полтора миллиона
&quot;У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев&quot;
"У нас будут два простых правила. Покупать американское и нанимать американцев"
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1935
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5436
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 396
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 06:20

Киев должен воспользоваться торговой войной Вашингтона и Пекина

  Комментировать

В 2019-м началась торговая война между США и Китаем.

КНР находится в худшем положении, чем Штаты. Стала "мировой фабрикой", но ее возможности ограничены. В стране производят около трети микрочипов, которые устанавливают в КНР на компьютеры и смартфоны. 96% всех устройств в мире работают на программном обеспечении американских "Майкрософт", "Гугл" или "Эппл".

Если Китай будет стоять на своем, США перекроют ему доступ к своим технологиям. И существенно снизят экспорт оттуда новыми пошлинами.

Вашингтон рассчитывает, что американские компании вернутся из Китая обратно. Есть основания. Сокращение налогов делает Америку привлекательной для бизнеса. Четвертая промышленная революция уменьшает зависимость от дешевой рабочей силы, а двукратный рост добычи нефти за 10 лет гарантирует доступные энергоносители.

Европа не останется в стороне от столкновения США и Китая. Технологически ее компании слишком зависят от американских, чтобы продолжать сотрудничать с китайскими. Им придется искать новые площадки для своих предприятий. Вернуться назад европейцам сложнее. Налоги в Евросоюзе вдвое больше, чем в США. Политика энергосбережения удерживает цены на энергию на высоком уровне. Зарплаты квалифицированных рабочих достигают в той же Германии 50 евро в час (1488 грн. - ГПУ). Европейцы думают перенести производство в Азию и Центральную Европу.

Украина может стать для европейских компаний идеальным местом.

Соглашение об ассоциации с ЕС позволяет экспортировать в Европу продукцию. Зарплаты низкие - около 4 евро в час (120 грн. - ГРУ). Граждане образованные и с европейской культурой труда, которую получили в результате маятниковой миграции в страны ЕС.

Чтобы получить взрыв инвестиций, Украине нужно оказаться внутри правового пространства Евросоюза. В одностороннем порядке надо принять нужные нормы. Признать решение Европейского суда по хозяйственным спорам с участием украинских компаний и органов власти и иностранных инвесторов.

Владислав ИНОЗЕМЦЕВ, экономист, для "Новое время"

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Киев должен воспользоваться торговой войной Вашингтона и Пекина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 91437
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 67874
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 52117
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 5 Просмотров: 31897
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 29351
Комментарии
"Угрожает независимости бюро"
"Угрожает независимости бюро" Просмотров: 9
"Украина может стать разменной монетой в игре Путина и Трампа"
"Украина может стать разменной монетой в игре Путина и Трампа" 1 Просмотров: 1008
Добытое потом и кровью кажется таким, что было всегда
Добытое потом и кровью кажется таким, что было всегда Просмотров: 9
Для Украины главное - не остаться в стороне
Для Украины главное - не остаться в стороне Просмотров: 9
В Молдове завершился период двоевластия
В Молдове завершился период двоевластия Просмотров: 234
Больше всего комментируют
25
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
22
У каких партий больше шансов попасть в Раду
14
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1008
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua