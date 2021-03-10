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четверг, 11 марта 2021 07:45

Катастрофа от изменения климата будет больше, чем от коронавируса

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Существование человечества окажется под угрозой из-за проблем с продовольствием, чистотой воздуха и недостатком воды. Если не принимать меры, масштабы беды будут несоизмеримы с последствиями от коронавируса. Об этом пишет основатель компании "Майкрософт" 65-летний Билл Гейтс в книге "Как избежать климатической катастрофы: решения, которые у нас есть, и прорывы, которые нам нужны". Она вышла 15 февраля.

51 млрд т парниковых газов ежегодно попадают в атмосферу. До 2050 года их должно стать ноль, чтобы спасти человечество от гибели.

Источники выбросов обширные - выработка электричества, использование машин и самолетов. На производство стали и цемента приходится 10% выбросов. На планете живут почти полтора миллиарда коров, которые выделяют 18% парниковых газов, по данным ООН. Еще 9% мировых выбросов углекислого газа дает топливо, которое сжигают для изготовления и транспортировки мяса, перевозки кормов и обустройства пастбищ для них. Этот показатель превышает уровень выбросов всего транспорта на Земле.

Качество жизни улучшится, если закрыть угольные шахты и снизить потребление мяса.

В борьбе с изменением климата помогут безуглеродные способы производства электричества, вещей, выращивания продуктов, поддержания температуры зданий, перемещения людей по миру.

Вакцинация от коронавируса показала неравенство между богатыми и бедными странами. С изменением климата будет то же самое. Больше всего загрязняют планету развитые государства, а бедные больше всего страдают.

Повышение средней температуры воздуха на планете на 2°C сделает голодными миллиард человек. Фермеры соберут меньший урожай. Необходимо работать над поисками семян, способных расти при более высоких температурах. Иначе мы столкнемся с массовой миграцией из экваториальных регионов.

Правительства должны привлечь лучших специалистов и найти эффективные инструменты для предотвращения катастрофы. Ни один политик не предполагал, что пандемия коронавируса придет неожиданно. Так произойдет и с климатическими изменениями. Как только стартуют необратимые процессы в природе, экосистемы начинают умирать. Это нельзя исправить вакциной. Важно работать уже сейчас, чтобы подготовиться.

С 2020 года Билл Гейтс покупает экологически чистое топливо для реактивных двигателей, чтобы компенсировать авиационные выбросы своей семьи. Оплачивает услуги компании, которая удаляет углекислый газ из воздуха. Вложил более $ 1 млрд в подходы, которые приблизят планету к "нулю выбросов".

Автор: Екатерина ПОДОЛЯНЕЦ
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